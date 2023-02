Consema se reúne na próxima segunda para tratar do Carnaval de Rua no Jardim Botânico

Apesar da CMTU ter feito a limpeza do Jardim Botânico na segunda-feira pela manhã após o carnaval de rua do domingo, o Consema (Conselho Municipal do Ambiente) deverá acionar órgãos municipais e estaduais por conta da festividade.





A festa foi denunciada no sobre poluição sonora, perturbação da fauna e descarte irregular de resíduos sólidos e o fluxo intenso de veículos que poderiam ter favorecido a ocorrência de acidentes com animais silvestres que vivem no local.

O presidente do Consema, Jonas Pugina, confirmou que o assunto será pauta da próxima reunião do conselho que será realizada na próxima segunda-feira. Como o espaço pertence ao Estado do Paraná, a demanda e alguma notificação deverá ser dirigida a órgãos como o Instituto Água e Terra e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo.





O Consema se reúne na próxima segunda-feira (27) às 16 horas para deliberar o assunto.