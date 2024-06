Construção de capela mortuária em Irerê vai custar até R$ 805 mil

Demanda antiga dos moradores de Irerê, na região sul de Londrina, a prometida capela mortuária para o distrito vai sair do papel. Foi publicada nesta semana a licitação para contratar uma empresa que assuma os serviços, que têm custo máximo de R$ 805 mil. As propostas das empreiteiras interessadas podem ser apresentadas até 12 de julho.





O prazo para edificação do prédio é de seis meses, a partir da assinatura da ordem de serviço. Ou seja, a obra deverá iniciar no segundo semestre, com término previsto para o começo do ano que vem. A estrutura será feita na rua Benedito Goulart, com área total de 600 metros quadrados, sendo cerca de 82 metros quadrados de construção. O espaço vai contar com estacionamento, jardim, além da capela em si.

Atualmente, os velórios no distrito são feitos em locais improvisados. “O mais importante dessa obra é que vai atender as famílias dessa região num momento difícil. Hoje, quando precisam de um local para fazer velório, muitas vezes precisam pedir o salão paroquial emprestado, o espaço de outra igreja. Fica aquela correria pela falta de um local específico”, afirmou Leonilso Jaqueta, superintendente da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina). O terreno é da prefeitura.





Outra região rural que deverá contar com capela mortuária nos próximos meses é o distrito de São Luiz, distante 32 quilômetros do centro. O edital está em fase de confecção para ser lançado. “Os distritos são pequenos, as pessoas não usam muito, mas isso não quer dizer que não seja necessário construir. Não interessa quantos velórios têm, mas sim ter o lugar quando precisar”, analisou.

Vinte e uma capelas

A Acesf administra 21 capelas mortuárias: duas no centro (Avenida Juscelino Kubistchek); três na zona leste (duas no Cemitério Padre Anchieta e uma no Ernani Moura Lima); cinco na região norte (três no Jardim da Saudade e duas no Parque Ouro Verde); três na oeste (uma no Parque Jamaica, uma no Santa Rita e uma no Maracanã); três na zona sul (duas na Guilherme de Almeida e uma no União da Vitória); e cinco capelas distritais, na Warta, Maravilha, Lerroville, Guaravera e Paiquerê.





“Temos capelas que estão recebendo nova pintura, algumas com reforma, verificando a parte hidráulica, elétrica. A próxima que receberá melhorias será a do Parque Ouro Verde, queremos fazer as intervenções nos próximos dias com nosso pessoal”, pontuou.