Consumidores podem fazer leitura do hidrômetro usando aplicativo ou site

Clientes da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) podem realizar a leitura do hidrômetro (o relógio da água) e enviar os dados para geração da fatura mensal do fornecimento de água tratada e coleta de esgoto.





Utilizar o serviço é simples: o cliente informa os dados de leitura mensal do hidrômetro pelo site da Sanepar (www.sanepar.com.br) ou pelo aplicativo Sanepar Mobile (plataformas iOS ou Android).





O processo, segundo a Sanepar, também estimula os usuários a fazerem o acompanhamento de seus hábitos de consumo. “Ao acompanhar, mês a mês, a variação registrada no hidrômetro, o usuário pode avaliar se está utilizando mais do que o necessário, melhorar seus hábitos de consumo, e evitar desperdícios”, destaca o diretor-presidente da Companhia, Wilson Bley. Atualmente 1.400 clientes realizam a autoleitura.

Economia na emissão de papel

A autoleitura também estimula a adesão a outro serviço facilitado: a fatura é gerada no formato digital, o que promove economia na emissão de papel, contribuindo para sustentabilidade ambiental.

Se para um único cliente deixar de receber uma pequena folha de papel pode não fazer muita diferença, para o meio ambiente, é uma economia significativa de recursos naturais. Por mês, a Sanepar emite 3,5 milhões de contas impressas, em 345 municípios. Mais de 90 mil clientes já recebem a fatura virtualmente, sem impressão.





Como ler o hidrômetro

Conhecido popularmente como “relógio da água”, o hidrômetro é o equipamento que faz a apuração do consumo de água. Nele há um contador, com uma sequência de seis números – quatro deles na cor preta e os dois últimos, na cor vermelha.

Para a mensuração do consumo mensal, considere apenas os quatro números na cor preta, que medem o volume de água utilizado em metros cúbicos (m³).





Para calcular o consumo mensal basta registrar o valor que aparece no hidrômetro e reduzir da leitura do mês anterior.

Como informar a autoleitura





Para aderir à Autoleitura, o cidadão acessa o site da empresa ou o aplicativo Sanepar Mobile e busca a opção “autoleitura”, faz o login no sistema e aceita fazer a adesão ao serviço, que é gratuito.





A primeira autoleitura deve ser feita dois dias antes da data prevista para a leitura do próximo mês. Essa informação consta no item “previsão próxima leitura” da sua última conta. Por exemplo: se na sua última fatura a data prevista para a próxima leitura é 20/08/2025, a autoleitura deve ser feita no dia 18/08/2025.

Nesse dia, o cliente deve checar e anotar a sequência de quatro números pretos do contador do hidrômetro.

O próximo passo é acessar o site da Sanepar ou o Sanepar Mobile, buscar a opção “Autoleitura”, fazer o login e preencher o dado anotado do hidrômetro.





O sistema compara os números digitados, fazendo consistência com a média histórica. Havendo divergência, o cliente é questionado se deseja enviar o dado informado mesmo assim, com opção de fazer a correção.





O processo deve se repetir a cada 30 dias. Pelo site, é possível conferir as leituras anteriores. Caso esqueça de lançar o consumo no prazo, a Sanepar realizará a leitura tradicional com o agente de campo que irá até o imóvel.





A Sanepar reforça aos clientes que procurarem o site da Companhia em ferramentas de busca (Google e similares) a não clicarem em links patrocinados. A Sanepar não impulsiona financeiramente seu site em outros sites e plataformas.





