Copel religou a luz de 56 mil domicílios; número de desligados cai para 44 mil

Reduziu para 44 mil o número de domicílios sem luz em decorrência dos sucessivos temporais que atingiram todas as regiões do Paraná desde sábado (29). Na manhã desta segunda-feira (31) chegava a 100 mil imóveis sem energia. Durante o dia foram religados 56 mil domicílios. Equipes da Copel de serviços, manutenção e obras seguem em campo na execução dos reparos.





Dos 44 mil imóveis sem luz em todo o Estado, 19 mil estão na região Norte; 7,4 mil no Oeste; 7,2 mil no Centro-sul; 6,2 mil no Noroeste e 4,7 mil na região Leste, que inclui Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

NORTE – A região Norte, com destaque para o Vale do Ivaí, segue com maior volume de ocorrências. São 1,6 mil chamados para atendimento em toda a região, que teve contabilizados até o momento 147 postes quebrados. Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e Godoy Moreira têm equipes trabalhando na recomposição das fontes principais, ainda com muitos estragos nas redes urbanas a serem sanados.





Em Arapuã e Mauá da Serra já foi possível religar boa parte dos consumidores que ficaram sem luz. Outros municípios do Vale do Ivaí também registram estragos, como é o caso de Ivaiporã, que no momento tem 837 domicílios sem luz.





Londrina, que chegou a ter mais de 15 mil imóveis desligados no sábado, também foi impactada pelas chuvas que vieram nos dias seguintes, inclusive nesta segunda-feira. O município teve ao menos 20 postes quebrados e está com 2,8 mil domicílios sem luz no momento, sendo quase a metade deles em áreas rurais da região Sul.