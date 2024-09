Cornélio Procópio promove nova edição de festival de cinema

O CineUrge está de volta após um hiato de quase 8 anos. A 4ª edição do Festival de Cinema Itinerante de Cornélio Procópio começa nesta quarta-feira (18) e segue até domingo (22), com uma agenda diversificada de incentivo ao cinema independente.





Ao longo dos cinco dias, serão exibidos cerca de 40 curtas-metragens, distribuídos entre a Mostra Competitiva de Curtas 2024 e sessões paralelas não competitivas.

O evento também oferece uma oficina de roteiro com o cineasta curitibano Paulo Biscaia Filho, um debate com realizadores audiovisuais e apresentações artísticas e musicais. Toda a programação é gratuita, sujeita à classificação indicativa e à limitação de vagas.





Nesta edição, o festival recebeu um número recorde de inscrições, com 855 curtas-metragens submetidos de 23 estados brasileiros. Desses, 20 foram selecionados pela curadoria do evento para exibição competitiva nos dias 19 e 20, no auditório da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) – Campus Cornélio Procópio.





A premiação, no dia 20, realizada pelo júri especializado, dividirá o valor de R$ 15.000,00 entre cinco categorias: Melhor Filme Experimental, Melhor Filme Documentário, Melhor Filme Ficção, Melhor Filme Animação e Melhor Filme do Júri Popular.





