Cornélio Procópio realiza 1° Festival de Teatro de Bonecos neste mês

O teatro de bonecos, uma forma milenar de expressão artística, não é apenas uma fonte de entretenimento. Segundo o secretário de Cultura de Cornélio, ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento das crianças. “Essa arte rica e multifacetada estimula a criatividade, a imaginação e a sensibilidade, elementos fundamentais para o crescimento pessoal e social dos pequenos”, explica Ruy Sampaio. “Por meio do teatro de bonecos, as crianças aprendem a se expressar, a compreender emoções e a desenvolver empatia, habilidades essenciais para a convivência em sociedade. Além disso, o teatro de bonecos é uma expressão vibrante da diversidade cultural, refletindo tradições e costumes que enriquecem a formação cultural das novas gerações”, ressalta o secretário.

O festival contará com 18 apresentações de nove grupos de destaque do Estado, como a Cia. Imaginarium, a Cia. Tibiribão, a Cia. Karagowzk, a Cia. Miiller, a Cia. Beto Hinça, a Cia. La Polilla, a Cia. Mirabólica, a Cia. Manipulando e a Fantokid’s. A curadoria é realizada pela Associação Paranaense de Teatro de Bonecos, que se destaca na promoção da qualidade artística e cultural das produções, garantindo que os espetáculos sejam não apenas divertidos, mas também educativos e enriquecedores. Todos os espetáculos são grátis

A Prefeitura de Cornélio Procópio realiza de 13 e 21 de outubro o 1º Festival de Teatro de Bonecos, o Bonecos em Cena. Numa parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Educação, o festival promete encantar o público com histórias emocionantes e uma dose de magia. As apresentações acontecerão no Centro Cultural, nas praças e no Distrito de Congonhas, proporcionando acesso à arte para a cidade.





O prefeito Raphael Sampaio enfatiza a relevância do festival. “Neste mês de outubro, que celebramos o Mês das Crianças, os bonecos levarão alegria e aprendizado a toda a cidade, inclusive no distrito. Os espetáculos trazem temas variados e universais, sempre valorizando a cultura e os costumes do Paraná, afirma o prefeito. Para a secretária da Educação, Marisa Iolanda Conti, essa abordagem não só entretém, mas também educa as crianças sobre suas próprias raízes culturais, promovendo um sentimento de pertencimento e identidade.





A viabilização do festival se dá por meio de um repasse financeiro do Incentivo Estadual voltado à Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, com a aprovação dos conselhos estadual e municipal. Luciene Ribeiro, secretária da Mulher, destaca: “Nosso objetivo é proporcionar arte e cultura às crianças e adolescentes de nossa cidade, estimulando a criatividade e a sensibilidade.” Para ela, essa iniciativa é fundamental em um mundo onde a arte muitas vezes é relegada a segundo plano, especialmente na formação dos jovens.





O prefeito convida a todos a participar. “Venham se encantar com o maravilhoso mundo dos bonecos e celebrar a cultura em Cornélio Procópio. O festival não é apenas um evento, mas uma oportunidade de vivenciar a magia do teatro de bonecos e seu impacto transformador na vida das crianças e na cultura local”, reforça.



