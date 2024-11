Cras Norte A leva idosos ao Jardim Botânico nesta quinta

Nesta quinta-feira (14), a SMI (Secretaria Municipal do Idoso) levará cerca de 15 idosos atendidos pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Norte A para um passeio no Jardim Botânico de Londrina. A atividade ocorrerá das 8h30 às 11h, com saída no próprio centro de referência, localizado na rua Julieta Leite de Carvalho, 65, no Conjunto Habitacional Jose Giordano.





O passeio busca facilitar o acesso dos idosos contemplados pelo Centro aos espaços da cidade, fortalecendo vínculos comunitários, proporcionando trocas de experiências e o resgate de vivências. “O Jardim Botânico é um lugar importante e acessível, que proporciona contato com a natureza e dialoga com a história da cidade”, apontou a assistente social e coordenadora do Cras Norte A, Rosemeiri Felix de Barros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Articulada entre as coordenações do Cras Norte A e o CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da Região Norte, a ação é realizada através de uma parceria entre a Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e a SMI. Com isso, os idosos serão acompanhados por um assistente social da SMI e uma psicóloga, uma estagiária de psicologia e uma educadora social da SMAS.





Essa ação é realizada por meio do “Movimenta CRAS”, um serviço complementar ao Paif (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família ), executado pela parceria da SMAS com a Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina).