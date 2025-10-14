Criança de 12 anos morre após ser picada por escorpião em Cambará

Uma criança de 12 anos, moradora de Cambará (Norte Pioneiro) morreu nesta segunda-feira (13), em decorrência de picada de escorpião amarelo. A vítima deu entrada no Pronto Socorro da cidade no fim da tarde de domingo (12), chegou a receber o soro antiescorpiônico, foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina no domingo à noite, mas não resistiu e foi a óbito na segunda. As informações são da prefeitura municipal, que emitiu uma nota oficial pelas redes sociais.





Há três meses, outra criança morreu também por picada de escorpião amarelo. Um menino de três anos também foi atendido em um domingo e transferido para o HU de Londrina.





De acordo com a nota da administração municipal, a criança de 12 anos deu entrada no Pronto Socorro Municipal às 18h06. "Às 18h36, a criança apresentou sintomas compatíveis com envenenamento - como calafrios, cefaleia, náuseas e prostração - e, conforme nova orientação do ClATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), foi solicitada a transferência para uma unidade de referência que possuía o soro, no caso, a Santa Casa de Jacarezinho."

Durante o descolacamento, o quadro clínico se agravou e a equipe voltou ao PS de Cambará.

"Simultaneamente, a equipe avançada do Samu e a 19ª Regional de Saúde foram acionadas e seguiram para Cambará levando o soro antiescorpiônico, conforme protocolo", segue a nota oficial.





Seis ampolas do soro foram administradas na criança, que apresentou melhora. Ela foi transferida para o HU de Londrina, por volta das 20h15, em estado estável, segundo relato médico.





Armazenamento de soro em Cambará

"Infelizmente, apesar de todos os esforços, a criança veio a óbito já em Londrina, nesta segunda-feira (13)", lamentou a secretaria municipal de Saúde, que informou que o soro antiescorpiônico ainda não está armazenado em Cambará devido à necessidade de cumprimento de protocolos estaduais específicos.





"O município já está em processo de adequação e mantém articulação direta com a Secretaria de Estado da Saúde para viabilizar o armazenamento local o mais breve possível", acrescenta a nota oficial.





(Com informações da Prefeitura de Cambará)





