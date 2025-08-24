Criança de 3 anos morre afogada durante festa de família em Arapongas

Uma menina de 3 anos morreu na noite deste sábado (23) após se afogar em uma piscina durante uma confraternização familiar em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o caso ocorreu em uma residência na Rua Dançador Estrela, no Jardim Alto da Boa Vista. Por volta das 23h30, o pai teria percebido a ausência da filha e iniciado buscas junto com amigos e familiares. A criança foi localizada na piscina da casa, que estava coberta por uma lona.

A família tentou prestar os primeiros socorros e levou a menina ao Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas, onde equipes médicas realizaram procedimentos de reanimação. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pouco depois da meia-noite.





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana. A Polícia Civil acompanhou o caso e adotará os procedimentos legais.





