Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tragédia

Criança de 3 anos morre afogada durante festa de família em Arapongas

Redação Bonde com PM
24 ago 2025 às 11:26

Compartilhar notícia

Arquivo Folha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma menina de 3 anos morreu na noite deste sábado (23) após se afogar em uma piscina durante uma confraternização familiar em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).


De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o caso ocorreu em uma residência na Rua Dançador Estrela, no Jardim Alto da Boa Vista. Por volta das 23h30, o pai teria percebido a ausência da filha e iniciado buscas junto com amigos e familiares. A criança foi localizada na piscina da casa, que estava coberta por uma lona.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A família tentou prestar os primeiros socorros e levou a menina ao Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas, onde equipes médicas realizaram procedimentos de reanimação. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pouco depois da meia-noite.


O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana. A Polícia Civil acompanhou o caso e adotará os procedimentos legais.

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Arapongas criança morre morreu Afogamento
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas