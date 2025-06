Criança de 6 anos aciona PM e salva mãe de agressões do próprio pai

São Paulo (SP) - Uma menina de 6 anos acionou a Polícia Militar, via 190, e salvou a mãe, vítima de violência doméstica, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O caso aconteceu no sábado (7), mas só foi divulgado agora.





A menina confundiu a cidade com o endereço da casa, mas conseguiu explicar as informações por telefone e contar que a mãe estava sangrando.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O endereço foi informado e, logo depois, uma viatura chegou ao local. Veja abaixo transcrição de parte da conversa da criança com a PM, obtida pelo portal G1.





De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes chegaram ao endereço e foram recebidos pela própria criança que fez as ligações. Ela reafirmou que o pai, um pedreiro, havia agredido a mãe.

Publicidade





O homem, de 46 anos, apareceu na janela da casa e foi abordado. A vítima, uma empregada doméstica de 42 anos, apresentava lesões e havia sangue no local.





A mulher contou que foi agredida com socos e afirmou à equipe que não foi a primeira vez que foi vítima de agressões por parte do marido.





Publicidade

Ele foi preso em flagrante, e a vítima pediu medida protetiva de urgência. Ele passou por audiência de custódia no domingo (8) e teve a prisão convertida em preventiva, de acordo com o Tribunal de Justiça.





Seis de cada dez casos de violência ocorreram em casa, segundo dados do Atlas da Violência 2025, publicado em 12 de maio. Em seguida, aparecem registros de violência comunitária, aquela praticada por pessoas sem vínculo familiar, como vizinhos, colegas ou desconhecidos.

Publicidade