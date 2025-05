Criança é atacada por pitbull em Mauá da Serra e população tenta linchar tutor do animal

Uma criança de 6 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull no fim da tarde desta quarta-feira (30), em Mauá da Serra (Norte). O caso provocou revolta entre os moradores do bairro Centro I, que chegaram a se aglomerar em frente à casa do dono do animal para tentar agredi-lo. Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 pessoas ameaçavam invadir a residência quando a equipe chegou ao local.





De acordo com o boletim de ocorrência, a criança foi atacada ao entrar no quintal da casa onde mora o cachorro. A mulher que cuidava do menino e de seu irmão mais novo, de 3 anos, teria levado os dois para sua residência após um pedido da mãe das crianças. Quando abriram o portão, o pitbull pulou no peito do menino mais velho, derrubando-o e desferindo várias mordidas. O irmão mais novo não foi atacado porque permaneceu do lado de fora.

A população conseguiu entrar no local e afastar o animal, mas segundo o dono do cachorro, ele segurou o portão para impedir que o pitbull fosse morto, o que dificultou o resgate imediato do menino. A criança foi socorrida por pessoas que foram ao local e pela própria mãe, sendo levada inicialmente à unidade de saúde de Mauá da Serra e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana.





Conforme informações do hospital, o menino sofreu lesões na perna, ombro, nuca e orelha. Ele passou por exames para avaliação da gravidade dos ferimentos, informou a PM.





Com apoio de equipes de Marilândia do Sul e da Rotam (Ronda Ostensiva com Apoio de Moticicletas), os policiais conseguiram retirar os moradores da residência em segurança. O pitbull foi levado ao destacamento da PM em Mauá da Serra, com a ajuda do proprietário, e colocado em local seguro para evitar possíveis maus-tratos.





O tutor do animal disse à polícia que pretende doar o cachorro para um conhecido da cidade. Ele e sua mulher foram encaminhados à delegacia de Marilândia do Sul, onde o caso será investigado como omissão de cautela na guarda de animais.