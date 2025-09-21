Pesquisar

BR-376 em Paranavaí

Criança morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento no Noroeste

Redação Bonde com PRF
21 set 2025 às 15:08

Foto: Divulgação / PRF
Uma criança de dois anos morreu em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (21) no km 99 da BR-376, em Paranavaí (Noroeste). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um veículo Mitsubishi Pajero, que seguia sentido Nova Londrina (Noroeste), saiu da pista e capotou por volta das 9h50.


No carro estavam cinco pessoas — três mulheres e duas crianças. Uma menina de dois anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A cadeirinha em que ela estava foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento.

A condutora, de 30 anos, outras duas passageiras, de 33 e 50 anos, e uma criança de cinco anos foram socorridas em estado grave e levadas à Santa Casa de Paranavaí.


A pista ficou interditada durante o atendimento da ocorrência e foi liberada por volta das 12h30. O caso será investigado para apurar as causas do acidente.

Capotamento criança Criança morre noroeste Noroeste do Paraná Paranavaí
