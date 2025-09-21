Criança morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento no Noroeste

Uma criança de dois anos morreu em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (21) no km 99 da BR-376, em Paranavaí (Noroeste). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um veículo Mitsubishi Pajero, que seguia sentido Nova Londrina (Noroeste), saiu da pista e capotou por volta das 9h50.





No carro estavam cinco pessoas — três mulheres e duas crianças. Uma menina de dois anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A cadeirinha em que ela estava foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A condutora, de 30 anos, outras duas passageiras, de 33 e 50 anos, e uma criança de cinco anos foram socorridas em estado grave e levadas à Santa Casa de Paranavaí.





A pista ficou interditada durante o atendimento da ocorrência e foi liberada por volta das 12h30. O caso será investigado para apurar as causas do acidente.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.