Criança que estava desaparecida em Arapongas é localizada em pensão com rapaz

Depois de seis dias, a Polícia Civil, por meio do Sicride (Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas), localizou neste sábado (16) uma criança de 11 anos que estava desaparecida em Arapongas. Segundo a delegada Patrícia Nobre da Paz, responsável pelas investigações, a menina foi encontrada em uma pensão com um rapaz de 25 anos. Ele acabou sendo levado para a delegacia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"O jovem contou que conheceu a garota nas redes sociais e que ela teria dito que tinha 15 anos. Foi autuado por subtração de incapaz e pode responder por outros crimes", acrescenta a delegada. Segundo o Código Penal, o delito tem pena de dois meses a dois anos. O homem agora é alvo de um inquérito policial.

Continua depois da publicidade





De acordo com a Polícia Civil, a criança fugiu de casa por vontade própria após discutir com o pai pelo uso excessivo de celular. "É importante atenção redobrada com os filhos, principalmente na internet. Em casos de desaparecimento, o boletim de ocorrência deve ser feito imediatamente", alertou Patrícia Nobre.