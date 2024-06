Assaí e Curitiba estão no top 7 das comunidades mais inteligentes do mundo

"Hoje, a inovação é um dos principais geradores de renda e desenvolvimento do mundo e nosso Estado prova, a cada ano, porque é o mais inovador do Brasil", complementa.

"Um único Estado ter duas cidades entre as sete mais inteligentes do mundo, na premiação mais importante no quesito cidades inteligentes, é uma honra para nós. Isso demonstra que o Paraná está realizando um trabalho sério, não apenas na capital, mas também no interior", afirma o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani.

Em fevereiro, as duas cidades paranaenses já tinham se classificado no ranking Smart21, lista com as 21 cidades mais inteligentes do mundo, que também incluía o município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Agora, Curitiba e Assaí avançam para a última etapa da premiação, que acontece em novembro, em Barcelona, na Espanha, onde será anunciada a vencedora de 2024.

O IFC (Fórum de Comunidades Inteligentes do Canadá) publicou nesta quarta-feira (19) o ranking TOP7, que inclui as sete comunidades mais inteligentes do mundo. Curitiba e Assaí, no Norte Pioneiro, integram a lista ao lado de Coral Gables (EUA), Durham (Canadá), Fredericton (Canadá), Hilliard (EUA) e Yunlin (Taiwan).

Curitiba se classificou na lista dos TOP7 pelo quarto ano consecutivo, sendo a pioneira entre as cidades da América do Sul. Em 2023 também foi eleita a Cidade Mais Inteligente do Mundo pelo Smart City Award. Para o prefeito da capital paranaense, Rafael Greca, a classificação é resultado do trabalho constante que vem sendo realizado na cidade. “A classificação reafirma o status de Curitiba como destaque mundial quando o assunto é inovação e tecnologia”, afirma.

Já Assaí, que tem 13.797 habitantes segundo o Censo do IBGE, aparece pela primeira vez no ranking das sete comunidades mais inteligentes da IFC.





Segundo o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação de Assaí, Igor Oliveira, a classificação é um marco histórico para o município. “É um momento emblemático, porque mostra uma acreditação para as cidades pequenas, já que até então só a Capital conseguia se classificar. Agora, a gente consegue fazer esse ato disruptivo de uma cidade de menos de 15 mil habitantes passar entre as comunidades mais inteligentes do mundo e se tornar um exemplo para outras cidades pequenas no Paraná e no mundo”, comemora.





No início de junho, as duas cidades também foram destaque na etapa nacional do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). Ambas foram premiadas pelas boas práticas de gestão pública em ambientes de negócios para micro e pequenas empresas. Curitiba foi a vencedora na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente, com o projeto Curitiba Cidade Sustentável. Assaí ganhou o troféu da categoria Empreendedorismo na Escola, com o projeto Assaí Tech – Empreendedorismo do Infantil ao Primeiro Emprego.







O Paraná foi o único estado a ter dois vencedores entre as dez categorias.