Curso de Artes Visuais da UEL comemora 50 anos com exposição de obras

Como parte das comemorações dos 50 anos do curso de Artes Visuais – Licenciatura da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o artista visual Chico Santos foi convidado para a estreia das celebrações, ocupando um lugar de destaque.





A abertura da exposição será nesta quarta-feira (22), às 19h, na Galeria do Departamento de Artes Visuais - CECA - UEL e seguirá aberta até 28 de fevereiro.

Entre 2001 e 2007, Chico foi aluno do curso de Educação Artistica da UEL, atual curso de Artes Visuais - Licenciatura, e retorna, agora, com a exposição "Docficcionalidades" que reúne parte de sua investigação poética acerca das relações entre o urbano e o ambiental - e como melhor explica "entre nós e os espíritos da floresta".





"Era madrugada. O ar estava frio e úmido, resultado da proximidade com o resquício da Mata Atlântica ao redor da casa de madeira. Um lugar isolado, onde, por meses, eu era o único humano presente [...]". Este é o registro de um sonho de 2012, enquanto o artista morava isolado em um remanescente da Mata Atlântica por meses.

A imersão do artista e sua sensibilidade apurada trazem reflexões sobre a experiência. São poucas as palavras de Chico Santos, sua expressão é por meio das criações e o criador.





"Selecionei trabalhos feitos desde 2016. São obras que interagem com a realidade, buscando sempre criar uma 'realidade mágica', a exemplo das máscaras que espalhei na Mata dos Godoys para criar o mito de um tribo protetora do local", explica.

Integram a exposição também fantasias que foram utilizadas em performances e um vídeo docuficcional de um dos trabalhos. Em relação ao cuidado com essas obras, o acondicionamento e todo o planejamento em torno de materias e conservação, Santos considera que essa tarefa esteja totalmente ligada ao trabalho.





"Tenho a impressão que tudo é efêmero, então as obras tem marcas do tempo e do uso real. E isso para mim é parte da poesia do trabalho. A gente tenta conservar em sacos de vácuo e bem guardadas, mas as performances muitas vezes são em mata fechada e úmida. Assim, elas sempre voltam com marcas das ação", detalha.





Entre os trabalhos que estarão na galeria, há criações de 'Grilo da Caixa', 'Quando os dentes caem', 'Mitos' e 'Invasão, galho', que compõem o portifólio do artista.





