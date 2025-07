Custodiadas da Cadeia Pública Feminina de Londrina concluem curso de auxiliar de cozinha

Um grupo de 14 mulheres custodiadas na Cadeia Pública Feminina de Londrina concluiu, nesta quinta-feira (17), o curso de auxiliar de cozinha, oferecido por uma parceria entre a Polícia Penal do Paraná (PPPR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A cerimônia de formatura foi realizada nas dependências da própria unidade prisional.





Com carga horária de 240 horas, o curso teve duração de cinco meses e contou com aulas teóricas e práticas realizadas de segunda a quinta-feira, no período da manhã. A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionalmente mulheres em situação de privação de liberdade, ampliando suas chances de reintegração social e inserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena.

Apesar de ser ofertado dentro do ambiente prisional, o curso contou com os mesmos padrões de qualidade adotados nas formações regulares do Senac, incluindo o uso de equipamentos e insumos. Ao final da capacitação, as alunas colocaram em prática os conhecimentos adquiridos com a elaboração de um cardápio especial, composto por sopas, cremes, caldos e sobremesas. “Foram cinco meses no qual essas mulheres puderam aprender a manusear ingredientes e produzir pratos elaborados”, destacou a gestora em exercício da Cadeia Pública Feminina de Londrina, Ana Carina Minas.





A técnica de educação profissional do Senac em Londrina, Fabiana Oliveira, explicou que o curso proporciona uma formação completa, com aulas práticas e teóricas. “Ofertamos conteúdos como boas práticas, controle de estoque e produção dos alimentos com várias receitas, além de uma parte prática, com a preparação de pratos elaborados. Embora tenham recebido o título de auxiliar, as alunas aprenderam a atuar como verdadeiras chefes de cozinha” afirmou.

O gerente interino do Senac em Londrina, Marcelo Furuti, reforçou a importância da iniciativa. “Gostaria de fazer um agradecimento pela parceria com a PPPR, através da Cadeia Pública Feminina de Londrina, que nos deu todas as condições para que realizássemos este curso de uma forma segura e com muito sucesso. Nós acreditamos que essas mulheres podem ter um futuro melhor aqui fora, após o cumprimento de suas penas. E se conseguirem um emprego utilizando os conhecimentos adquiridos neste curso, para nós será uma grande conquista”, concluiu.





Outro projeto em andamento na unidade é o curso para doceira, que atualmente conta com 13 alunas em processo de capacitação para produção de doces variados.

