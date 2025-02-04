De R$ 3,50 a R$ 6,90: quanto custa andar de ônibus nas capitais do Brasil

Sem reajuste no preço do transporte público desde 2022, Rio Branco é a capital com o menor valor de passagem de ônibus no Brasil.





Tarifa da capital do Acre foi reduzida de R$ 4 para R$ 3,50 em julho de 2022 e desde então não aumentou. A redução foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Tarifário em meio à paralisação dos motoristas de ônibus naquele ano.





Subsídio milionário foi dado pela prefeitura ao Transporte Público Coletivo Urbano para redução no valor. Ao todo, R$ 2,4 milhões foram investidos para garantir a gratuidade de alguns bilhetes e pagar outros parcialmente.





Segunda capital com o menor valor de passagem no Brasil também fica na região norte. Macapá tem tarifa de R$ 3,70 e não reajusta o valor há mais de quatro anos. Além dela, os preços das passagens em Palmas e Goiânia também não são reajustados desde 2019.





Florianópolis teve o maior reajuste do ano e tem tarifa de ônibus mais cara entre as capitais. Com aumento de 15% no valor, o bilhete passou de R$ 6 para R$ 6,90, no primeiro dia de 2025. Quem recebe até dois salários mínimos, porém, tem direito à tarifa social, pagando R$ 5 pela viagem.





Capital catarinense atribui aumento à escalada do dólar. Em nota divulgada no começo do ano, a Prefeitura de Florianópolis explicou que a oscilação na moeda estrangeira impacta no preço da carroceria e no aumento do valor do diesel. A volta dos impostos sobre folha de pagamento por parte do governo federal também foi elencada como motivo para a alta.





Posto de segunda passagem mais cara do Brasil é dividido por Curitiba e Porto Velho. As duas cidades cobram R$ 6 pelo bilhete. Na capital de Rondônia, se o passageiro escolher pagar com o cartão de transportes, ele ganha R$ 1,50 de desconto, pagando R$ 4,50.





DEZ CAPITAIS COMEÇARAM 2025 COM PASSAGENS MAIS CARAS





Todas as capitais do sudeste do Brasil começaram 2025 com reajustes. Além delas, as cidades de Campo Grande, Recife, Florianópolis, João Pessoa, Natal e Salvador aumentaram o valor das passagens.





São Paulo teve o segundo maior reajuste percentual, com aumento de 13,6%. A passagem de ônibus na capital, que não aumentava desde 2020, foi de R$ 4,60 a R$ 5.





DUAS CIDADES TÊM REAJUSTES PREVISTOS PARA OS PRÓXIMOS MESES





Porto Alegre é uma das capitais que estuda o aumento. Em 2 de janeiro, o prefeito Sebastião Melo (MDB) afirmou que a cidade faz cálculos para elaborar o novo preço a ser cobrado. A passagem não aumenta na cidade desde julho de 2021.





Manaus também prometeu aumento aos passageiros. Em 3 de janeiro, o prefeito David Almeida (Avante) afirmou que "todo o Brasil" está aumentando as tarifas. Ele justificou que o subsídio que a prefeitura dá às empresas precisaria ser reajustado para cobrir aumentos nos custos de equipamentos e nos reajustes salariais de rodoviários.





Tarifa especial de R$ 2 ficará em curso até o fim do mês em Palmas (TO). O valor "promocional" será cobrado a partir desta terça-feira (4) e segue até o dia 28 de fevereiro. Segundo a prefeitura, essa mudança é uma forma de garantir "acessibilidade" ao público antes de o serviço de transporte ser assumido pela iniciativa privada. Um novo valor passará a ser cobrado no fim de fevereiro. A tarifa atual do município é de R$ 3,85.





Em Aracaju, prefeitura desistiu de aumento. A prefeita, Emília Corrêa (PL), afirmou em dezembro de 2024 que o reajuste não poderia ocorrer sem que melhorias no serviço de transporte público fossem implementadas.





Nós temos uma decisão para que o que está acontecendo no transporte não continue. Não podemos aplicar um aumento sem a prestação do serviço. Se melhorar, justifica o aumento, mas sem melhoras, não vamos aumentar. Emília Corrêa, prefeita de Aracaju





VEJA O VALOR DAS PASSAGENS EM TODAS AS CAPITAIS DO BRASIL:





Florianópolis: R$ 6,90 (sofreu reajuste em 2025);





Porto Velho: R$ 6;





Curitiba: R$ 6;





Belo Horizonte: R$ 5,75 (sofreu reajuste em 2025);





Salvador: R$ 5,60 (sofreu reajuste em 2025);





Brasília: R$ 5,50;





Boa Vista: R$ 5,50;





João Pessoa: R$ 5,20 (sofreu reajuste em 2025);





São Paulo: R$ 5 (sofreu reajuste em 2025);





Cuiabá: R$ 4,95





Natal: R$ 4,90 (sofreu reajuste na última semana de 2024)





Vitória: R$ 4,90 (sofreu reajuste em 2025)





Porto Alegre: R$ 4,80





Campo Grande: R$ 4,95 (sofreu reajuste em 2025)





Rio de Janeiro: R$ 4,70 (sofreu reajuste em 2025)





Manaus: R$ 4,50





Fortaleza: R$ 4,50





Aracaju: R$ 4,50





Goiânia: R$ 4,30





Recife: R$ 4,30 (sofreu reajuste em 2025)





São Luís: R$ 4,20





Maceió: R$ 4,00





Belém: R$ 4





Teresina: R$ 4





Palmas: R$ 3,83





Macapá: R$ 3,70





Rio Branco: R$ 3,50



