Guarda Municipal tenta identificar autor de pichação em base da GM de Londrina

A Prefeitura de Londrina tenta identificar o responsável pela pichação do quiosque que vai funcionar como base operacional para a Guarda Municipal no Calçadão. O autor da infração foi flagrado por câmeras de segurança, mas estava usando máscara.





A pichação ocorreu por volta das 5h deste domingo (9). Na manhã desta segunda-feira (10), o secretário de Defesa Social, Felipe Juliani, quatro outros imóveis foram pichados com a mesma sigla. O local, que ainda não foi entregue oficialmente, havia acabado de receber nova pintura pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), quando foi alvo da ação.

O ato desencadeou a realização de uma "Operação Cidade Limpa", prevista para começar às 15h desta terça (11), numa tentativa de coibir atos de pichação por meio do patrulhamento intensificado, com viaturas percorrendo todas as regiões da cidade.





De acordo com Juliani, imagens de segurança registraram o suspeito, que também pichou outros quatro imóveis no centro utilizando a mesma assinatura. "Ele usa uma marca específica e o nome escrito na base da Guarda também apareceu em outros muros. Já temos a imagem dele e estamos levantando mais registros das câmeras de comércios ao redor", afirmou Juliani.

O vídeo registrado mostra o suspeito testando o spray de tinta antes de realizar a pichação. Segundo Juliani, a Guarda Municipal não conseguiu flagrar a ação, pois o local ainda não possui câmeras de segurança e iluminação adequada, já que o imóvel não está oficialmente em funcionamento.





O suspeito agiu sozinho e estava com o rosto coberto por máscara para evitar identificação, mas o secretário acredita que moradores da região possam reconhecê-lo pelo biotipo. "Pedimos o apoio da população para que qualquer informação seja repassada ao telefone 153 ou até mesmo por minhas redes sociais, garantindo sigilo total", reforçou.





Segundo o secretário, o prefeito Tiago Amaral (PSD) avalia encaminhar um pedido à Câmara de Vereadores para aumentar as multas contra esse tipo de crime, especialmente em prédios públicos. Atualmente, a penalidade administrativa para quem picha imóveis em Londrina é de R$ 5 mil, subindo para R$ 10 mil em casos de reincidência. Já a pena criminal varia de três meses a um ano de detenção, conforme prevê a legislação vigente.





Juliani enfatizou que a administração municipal pretende endurecer a fiscalização e coibir novos casos. "Londrina mudou. Não vamos tolerar esse tipo de vandalismo. Vamos levar esse crime a sério e buscar a devida penalização para o responsável", concluiu.



