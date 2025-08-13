Delegada instaura inquérito para apurar explosão que matou nove em Quatro Barras

A Delegacia de Polícia de Quatro Barras instaurou um inquérito para apurar as causas da explosão de grandes proporções que destruiu parte da Enaex Brasil, fábrica de explosivos às margens da BR-116, e deixou nove mortos na terça-feira (12). A explosão chegou ser ouvida em outras cidades da RMC (Região Metropolitana de Curitiba).





A delegada responsável pelo caso, Jéssica Andrade, informou nesta quarta-feira (13) que já foram recolhidas imagens das câmeras de segurança da unidade. Os registros mostram que, instantes antes da detonação, um grupo de novos funcionários se reunia no barracão 44, onde recebiam instruções e verificavam o checklist de segurança com o encarregado do dia. “Eles tinham acabado de chegar, ainda colocando os equipamentos de proteção”, relatou.

Segundo a investigação, a explosão, registrada por volta das 5h56, ocorreu durante a troca de turno. Outras câmeras, instaladas a maior distância, captaram o momento do chamado “blast”, quando a onda de choque se propagou. A delegada informou que a próxima etapa será ouvir funcionários da empresa para esclarecer a rotina de trabalho, a quantidade de material manipulada diariamente e a função de cada trabalhador no local.





A Polícia Civil também solicitou à Enaex um relatório técnico com hipóteses para a origem da detonação, que será analisado junto aos laudos periciais. “Trabalhamos para chegar a uma justificativa dessa explosão de tamanha magnitude”, afirmou Andrade.

