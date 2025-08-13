Delegada instaura inquérito para apurar explosão que matou nove em Quatro Barras

A Delegacia de Polícia de Quatro Barras instaurou um inquérito para apurar as causas da explosão de grandes proporções que destruiu parte da Enaex Brasil, fábrica de explosivos às margens da BR-116, e deixou nove mortos na terça-feira (12). A explosão chegou ser ouvida em outras cidades da RMC (Região Metropolitana de Curitiba).
A delegada responsável pelo caso, Jéssica Andrade, informou nesta quarta-feira (13) que já foram recolhidas imagens das câmeras de segurança da unidade. Os registros mostram que, instantes antes da detonação, um grupo de novos funcionários se reunia no barracão 44, onde recebiam instruções e verificavam o checklist de segurança com o encarregado do dia. “Eles tinham acabado de chegar, ainda colocando os equipamentos de proteção”, relatou.
Segundo a investigação, a explosão, registrada por volta das 5h56, ocorreu durante a troca de turno. Outras câmeras, instaladas a maior distância, captaram o momento do chamado “blast”, quando a onda de choque se propagou. A delegada informou que a próxima etapa será ouvir funcionários da empresa para esclarecer a rotina de trabalho, a quantidade de material manipulada diariamente e a função de cada trabalhador no local.
A Polícia Civil também solicitou à Enaex um relatório técnico com hipóteses para a origem da detonação, que será analisado junto aos laudos periciais. “Trabalhamos para chegar a uma justificativa dessa explosão de tamanha magnitude”, afirmou Andrade.
Apoio às vítimas e familiares
O MPPR (Ministério Público do Paraná) informou que a Promotoria de Justiça de Quatro Barras está disponível para prestar atendimento jurídico às vítimas e familiares. O contato pode ser feito pelos telefones (41) 3250-8879 e (41) 3250-8878 ou pelo e-mail do promotor de Justiça: [email protected].
O órgão destacou que acompanhará as apurações do caso em todas as áreas envolvidas — criminal, ambiental e indenizações a moradores — e lembrou que o atendimento ao público pelo Poder Judiciário é realizado permanentemente no Fórum da Comarca, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
Nove pessoas mortas
No dia da tragédia, a Sesp (Secretaria de Segurança Pública do) Paraná confirmou que nove pessoas morreram no incidente em Quatro Barras. Em coletiva de imprensa no fim da tarde, o secretário Hudson Teixeira declarou que as buscas foram suspensas até as 7h desta quarta e que não havia possibilidade de encontrar sobreviventes, devido à energia liberada no evento, que teria fragmentado os corpos.
A fábrica opera 24 horas por dia e, no momento da explosão, ocorria a transição entre equipes. O impacto foi tão intenso que foi ouvido em cidades vizinhas como Piraquara, Colombo e Campina Grande do Sul. Moradores de Quatro Barras relataram tremores nas estruturas das casas, vidros estilhaçados e telhas deslocadas.
Os trabalhos de buscas por sobreviventes começou ainda pela manhã, com a ajuda do esquadrão antibombas para evitar novos incidentes.