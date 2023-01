Denúncia leva fiscais a floresta que estava sendo desmatada no Norte do Paraná

Equipes do IAT ( Instituto Água e Terra) e do BPAmb (Batalhão de Polícia Ambiental), com base em uma denúncia anônima, conseguiram impedir um grande desmatamento em um terreno de quase 80 hectares de Mata Atlântica, na área rural de São Jerônimo da Serra, na região Norte.





A ação ocorreu no sábado (28), mas foi divulgado pelo governo estadual na segunda-feira (30).

Após receberem a denúncia, fiscais do IAT de plantão e policiais foram até o local de mata fechada e localizaram quatro hectares de área destruída. O desmatamento ilegal resultou em três Autos de Infração Ambiental contra o maquinista que operava o trator, o proprietário dos equipamentos, e o arrendatário do terreno.





As multas, somadas, devem ultrapassar R$ 70 mil. O trator também foi apreendido pelo órgão ambiental, que é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável.





O chefe da regional do IAT em Cornélio Procópio, escritório responsável pela fiscalização na região, João Carlos Ferreira destacou a velocidade no atendimento por parte do Estado, entre o recebimento da denúncia e a paralisação dos cortes.





