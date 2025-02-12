Deputados do Paraná questionam DNIT sobre recuperação urgente da Rodovia do Café

Diversos pontos da BR-376 estão em situação precária e colocam em risco a segurança das milhares de pessoas que trafegam diariamente pela rodovia federal.





Ondulações e buracos nas pistas, acostamentos sem condições de parada de veículos em vários locais, falta de sinalização e de marcadores de pista (conhecidos como olho de gato), além de muitas falhas nos serviços de atendimento aos usuários da estrada.

São alguns dos problemas apontados em requerimento de cinco deputados estaduais, que cobram do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) ações urgentes de recuperação da Rodovia do Café.





Autor principal do documento aprovado na sessão desta terça-feira (11) da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), o deputado Tercilio Turini informa que os trechos mais deteriorados estão em Imbaú, Bairro dos França, Ortigueira e Serra do Cadeado, numa extensão de aproximadamente 90 quilômetros.

"É a principal via de ligação do Norte do Paraná à região dos Campos Gerais, à capital paranaense Curitiba, ao Porto de Paranaguá e ao Litoral, além dos outros estados do Sul do País. A cada dia que passa, a trafegabilidade torna-se ainda mais perigosa e aumentam os riscos de acidentes em vários pontos da chamada Rodovia do Café", destaca o requerimento ao DNIT.





Com o fim da concessão da BR-376 à iniciativa privada, em novembro de 2021, a rodovia voltou a ser administrada pelo governo federal. Os deputados citam que, desde então, acumulam-se os problemas.

"Os motivos estão ali expostos: falta de recuperação imediata dos trechos em situação precária e também de manutenção preventiva, fundamental para evitar que as más condições aumentem dia a dia", diz Tercilio Turini.





O requerimento argumenta que mesmo com a nova concessão da BR-376 já definida para a concessionária CCR, que venceu o leilão recentemente, a empresa só deve assumir a gestão da rodovia a médio prazo.





