DER conclui serviços aos usuários nos lotes 3 e 6 com cerca de 100 mil atendimentos

Com o início dos atendimentos dos lotes 3 e 6 das novas concessões rodoviárias do governo federal, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná encerrou as atividades de operação de tráfego rodoviário às 23h59min59s desta quinta-feira (15) nas rodovias concedidas com mais de 100 mil usuários atendidos.





A concessionária CCR PRVias assumiu o Lote 3 à 0h desta sexta-feira (16). A área deabrangência vai do entroncamento da BR-376 com a BR-277 (São Luiz do Purunã) até Mandaguari, a BR-369 entre Apucarana e Arapongas, a PR-445 em Cambé, PR-323 entre Londrina e Sertaneja e a PR-090 entre Sertanópolis e Ibiporã.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Já o Lote 6 foi assumido também à 0h dessa sexta pela concessionária EPR Iguaçucom agora responsável pela BR-277 entre o Trevo do Relógio em Prudentópolis e Foz do Iguaçu.





O DER iniciou em março de 2022 os atendimentos com guinchos leve e pesado, inspeção de tráfego, apoio ao usuário, apoio ao Corpo de Bombeiros com caminhão-pipa, retirada de animais soltos nas rodovias e a remoção de carga espalhada na pista, contemplando todas as rodovias federais e estaduais do antigo Anel de Integração.

Publicidade





Somente nas rodovias do Lote 3 foram feitos cerca de 38 mil e no Lote 6 foram mais de 60 mil. Os trechos estavam contemplados em cinco contratos de operação de tráfego rodoviário do DER, um investimento de R$ 277.921.663,98 para atender 2.330,19 quilômetros de rodovias das antigas concessionárias Rodonorte, Econorte, EcoCataratas, Caminhos do Paraná e Viapar. Até a data atual foram registrados mais de 237 mil atendimentos.





O DER permanece oferecendo os serviços nas demais rodovias do antigo Anel de Integração que ainda serão concedidas nos lotes 4 e 5. O leilão deve ocorrer no segundo semestre. O departamento também está desenvolvendo um novo programa para oferecer serviços de operação de tráfego rodoviário em toda a malha rodoviária estadual, cerca de 11.500 quilômetros.





Os serviços prestados pelo DER são gratuitos, disponíveis 24h por dia, sete dias por semana, inclusive em feriados, e podem ser acionados pelo telefone 0800 400 0404.



