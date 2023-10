Desfile de comemoração do aniversário de Cambé é transferido para quarta-feira

O prefeito Conrado Scheller destaca que o evento é muito esperado por todos e faz um convite para toda a população cambeense. “O desfile é a nossa celebração do aniversário de Cambé, uma festa que sempre gera muita expectativa em todo mundo. Tivemos o pequeno imprevisto no domingo e optamos por adiar prezando pela segurança e bem-estar de todos, para agora entregar o melhor desfile, um evento lindo que vai ficar marcado na vida de todos. Espero ver todo mundo lá”, afirmou.

O evento foi adiado após as chuvas do último domingo (8) e irá acontecer na avenida Inglaterra, entre o Banco do Brasil e a Prefeitura, a partir das 19h.

Cambé está completando 76 anos e, para celebrar o aniversário do Município, o tradicional desfile de comemoração será realizado nesta quarta-feira (11).

Entre os dias 11 e 16 de outubro, o BPRv (Batalhão de Polívia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), vai realizar a Operação "Padroeira", em alusão ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro.

O desfile vai contar com a presença de crianças das 44 escolas municipais, além de alunos de colégios estaduais e, também, com a participação de servidores, da comunidade, de entidades e de grupos religiosos. O tema do desfile deste ano é “A educação humanizada”.





“O desfile é um momento muito importante para o município, um evento cívico com o objetivo de celebrar Cambé, que faz 76 anos. Mas também é um momento onde reunimos as nossas escolas municipais, algumas escolas estaduais, alunos, professores, secretarias municipais, entidades, grupos religiosos e toda a comunidade. É uma oportunidade de estarmos unidos, confraternizarmos nesse evento muito tradicional, uma festa linda e esse ano, ainda, com uma mensagem de humanização, tratamento, acolhimento e apresentação de todos os nossos projetos”, salientou a secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata.





Para que todos possam acompanhar o desfile em segurança e com tranquilidade, algumas ruas serão interditadas a partir das 18 horas desta quarta-feira: avenida Inglaterra e trechos das vias ao redor, como as ruas Dinamarca, Canadá, Espanha, Holanda, Pará, Portugal, Otto Gaertner, Equador, o Calçadão, e as travessas Rui Barbosa e Duque de Caxias.