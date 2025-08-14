Detran reinaugura unidade de Londrina após obra milionária

O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) reinaugurou, nesta quinta-feira (14), a Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Londrina. A unidade passou por amplas reformas e adequações num investimento total de R$ 1,5 milhão.





Com cerca de 210 atendimentos prestados diariamente, os serviços contemplaram a recuperação da cobertura da área de vistoria, adequação do banheiro PCD à norma NBR 9050/2020, substituição de pisos e divisórias, reformulação de todos os banheiros e substituição das coberturas dos telhados.

Também foram feitas limpeza e impermeabilização de calhas, substituição de condutores, instalação de rufos, tratamento das juntas de dilatação do imóvel, adequação nas instalações elétrica e lógica e trocados todos os aparelhos de ar-condicionado. O projeto de incêndio foi atualizado e adequado, as calçadas readequadas, realizadas pinturas internas e externas e reformuladas as pistas de exame prático seguindo os padrões de segurança.





O diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destacou a importância das melhorias para aproximar o órgão dos cidadãos. “Estamos modernizando as estruturas físicas para que o atendimento ao cidadão seja cada vez mais humanizado, ágil e eficiente. Essas reformas representam além de paredes novas ou equipamentos com manutenção em dia, o respeito que o Detran-PR tem pelo tempo de cada pessoa que precisa dos nossos serviços”, afirmou.

Para a chefe da Ciretran de Londrina, Camila Lucatelli Laverde, a reinauguração marca um momento importante para a população. “A modernização da estrutura física melhora não só o conforto, mas a acessibilidade e a organização dos espaços, o que vai impactar diretamente na experiência do usuário que frequenta o Detran”, afirmou.



A 12ª Ciretran de Londrina está localizada na Rua Suindara, 334, Vila Yara.





