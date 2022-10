Devotos comparecem em peso em Santuário da Nossa Senhora Aparecida em Londrina

O tempo chuvoso não afugentou os fiéis, que lotaram o Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná nesta quarta-feira (12), para participar das celebrações da padroeira do Brasil. Depois de dois anos suspensa em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a festa de Nossa Senhora, na Vila Nova (região central de Londrina), voltou a acontecer e atraiu milhares de devotos durante todo o dia. A expectativa era reunir mais de 30 mil pessoas, entre as missas e as atividades programadas para homenagear a santa.





JUBILEU

Neste ano, as comemorações têm um significado ainda maior, com o encerramento do Ano Jubilar, o período de comemorações do Jubileu de Platina, pelos 70 anos como paróquia, e Jubileu de Prata, pelos 25 anos como Santuário. “Isso é o significado de história concreta, de pessoas que acreditam no projeto de evangelização divina”, disse o páraco Rodolfo Trisltz.





Na terça-feira (11), os pioneiros da paróquia ofertaram sete rosas de prata à Nossa Senhora, cada uma delas simbolizando uma década de trabalho no local. “O trabalho deles é tão efetivo que transformou a paróquia em santuário e hoje, isso aqui é o trabalho deles. Para nós, é muito gratificante, coroa as nossas atividades pastorais.”

Leia também: A reporter Simoni Saris, da FOLHA de LONDRINA,ouviu histórias emocionantes de devotos de Londrina. Confira.

ATÉ 17H

As comemorações pelo dia de Nossa Senhora Aparecida começaram à meia-noite, com a oração do terço dos homens, e prosseguem ao longo de todo o dia, no santuário da vila Nova. Foram celebradas missas às 5, 7, 9 horas e às 10h30 e, às 12 horas, houve a consagração às crianças. No período da tarde, há missas programadas para às 13h30, 15 e 17 horas. As duas últimas celebrações serão conduzidas pelo arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz.





Após a missa das 17 horas, haverá a procissão luminosa e a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida.

As pastorais sociais do santuário pedem a quem puder, que leve como doação um quilo de alimento não perecível ou fraldas geriátricas que serão destinados a entidades assistenciais.





Neste ano, o santuário ampliou o espaço interno para acomodar os fiéis que participam das missas. Além da nave da igreja, há outros três, todos cobertos, equipados com telões. Em dois deles, foram disponibilizadas cadeiras e, no terceiro, o público acompanha as celebrações em pé.

Também há um espaço de venda de artigos religiosos e várias barraquinhas nas quais são comercializadas velas e pães. Na praça em frente ao santuário, há ainda vendedores de alimentos e flores e foi instalada no local uma praça de alimentação.





O santuário fica na rua Grajaú, 257, mas as ruas do entorno estão interditadas para a passagem de veículos. Até as 22 horas, o tráfego estará bloqueado na rua Grajaú, entre as ruas Purus e Tietê; rua Iguaçu, entre as ruas Mem de Sá e Tietê; rua Taquari, entre as ruas Grajaú e Capiberibe; travessa Iguaçu, entre as ruas Grajaú e Iguaçu; rua Purus, entre ruas Grajaú e Capiberibe; rua Mem de Sá, entre as ruas Iguaçu e Grajaú; e rua Capiberibe, entre as ruas Purus e Taquari.





Para quem pretende ir até o local de transporte coletivo, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) colocou ônibus extras na linha 411 – Paraíso, que sai do Terminal Central e passa pelo Santuário.