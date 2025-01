"Dezembrite": neuropsicóloga ensina técnicas para atingir as resoluções de Ano Novo

Um novo ano começou na última quarta-feira (1º) e, com ele, uma prática que se repete ciclicamente: quem é que não fez suas resoluções para 2025?





Seja adotar um estilo de vida mais saudável, iniciar um investimento, trocar de emprego, adotar um pet, concluir uma formação, comprar um carro, uma casa, ter mais tempo de qualidade…. A realidade é que essas promessas que chegam ao final de dezembro dificilmente se concretizam no decorrer dos meses seguintes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“As pessoas são acometidas de ‘dezembrite’”, brinca a neuropsicóloga Michele Marcondes dos Reis. O termo, uma criação que circula nas redes sociais, é utilizado para definir o desejo de grande parte das pessoas no fim do ano, que veem a chegada de um novo translado da Terra ao redor do Sol como início de renovação – desejos que, muitas vezes, não se realizam.





Para atingir os objetivos, Michele propõe algumas estratégias que podem auxiliar no próprio empenho, como avaliar se a resolução é algo alcançável, se é o que a pessoa realmente quer e como mensurar os progressos. O auxílio de uma planilha e uma agenda diária também são suportes importantes. Entretanto, a força de vontade é crucial para o desenvolvimento de nova práticas.

Publicidade





Mas, por que é tão difícil colocar em prática as resoluções? Michele explica que isso envolve mudança de hábitos, que é influenciada por questões como prazer pessoal e estilo de vida.





“Vamos tomar como exemplo o regime alimentar, um clássico. O que é mais prazeroso? Abrir um pacote de salgadinhos ou parar para um lanche mais saudável? A pessoa tem que ser ágil, falar várias línguas, ir para o trabalho, falar no Instagram… Então, o que é mais fácil?”, compara.

Publicidade





Além disso, há outras variáveis, como a falta de tempo e dinheiro para frequentar uma academia. “Nisso, o que a pessoa escolhe? Colocar um tênis e caminhar no lago, sair para correr, ou comer uma pizza com uma amiga? Então, essa mudança de hábito tem de partir da aceitabilidade, dentro da gente, para ocorrer”, explica.





A neuropsicóloga ainda alerta que é necessário entender que a mudança de comportamento demora um ou dois meses – ou mais, ou menos, depende de cada um – para se tornar um hábito. Por isso, trabalhar com metas curtas e resultados menores ao longo do ano pode ajudar a atingir o objetivo final.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: