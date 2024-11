Dia da Consciência Negra tem celebração cultural em Londrina

Marco da resistência negra e homenagem a Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta (20) é respeitado nacionalmente e reflete o desejo de valorizar o protagonismo das pessoas negras. Com ações pontuais e uma programação durante todo o mês de novembro, o primeiro feriado nacional da Consciência Negra em Londrina conta com eventos especiais.





Dada a relevância da data e toda a sua representatividade, o Coletivo Black Divas promove dois eventos: uma feira de empreendedorismo negro e feminino no Sabor&Ar e uma festa no Bar Valentino, que recebe o Samba Praça 11 com a participação especial do cantor Daniel Quaresma e a DJ Luciana Telles.

Com 20 anos de atuação em Londrina, o Coletivo Black Divas desenvolve ações voltadas ao protagonismo das mulheres negras e pela equidade racial e de gênero em Londrina e região. A coordenadora geral do Coletivo, Sandra Mara Aguilera reconhece as conquistas e o todo o trabalho de do grupo para fortalecer o empoderamento de mulheres negras por meio do empreendedorismo sustentável e consciente.





Durante todo o dia, o público contará com as presença de expositores com produtos artesanais, brechós e opções de presentes. Também marcam presença profissionais negros de variadas áreas de atuação. De acordo com os organizadores, os profissionais representam a excelência negra nas suas respectivas atividades e empresas com estandes institucionais.

O público poderá prestigiar a apresentação de Edna Aguiar com a performance “Preta do Leite”, contando e cantando ancestralidades, às 11h e atividades paralelas como palestras sobre letramento racial, desfile de moda e atividades especiais com os Crespinhos, um projeto idealizado pelo Black Divas há oito anos em Londrina.





Mais tarde, a festa continua no Bar Valentino, a partir das 20h, com o Samba Praça 11, formado por Fernando Bobrão, André Coudeiro, Alessandro Franco e Vinícius Oliveira, Participa do show o cantor Daniel Quaresma que promete uma verdadeira celebração da música negra brasileira. Fica por conta da DJ Luciana Telles o groove e suingue para a pista com hits que valorizam a genialidade da música preta universal. Os ingressos custam R$ 15,00, com toda a renda revertida para o Coletivo Black Divas para ações do Natal do Bem, às famílias de comunidades na Cidade. Mais informações pelo perfil @coletivoblack.divas no Instagram.





