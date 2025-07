Dia do Calçadão será realizado em 9 de agosto, véspera do Dia dos Pais

A segunda edição do Dia do Calçadão de Londrina será realizada em 9 de agosto, no sábado que antecede o Dia dos Pais (10/8), e vai ocupar seis quadras da Av. Paraná (entre as ruas Hugo Cabral e Mato Grosso) com diferentes atividades voltadas à cultura, ao entretenimento e aos serviços públicos gratuitos, além de contar com promoções no comércio. A festa está marcada para começar às 9hs, prosseguindo até às 14hs, e será realizada pelo Núcleo do Calçadão do Programa Empreender, da ACIL, em parceria com o Sebrae, para valorizar o centro da cidade como patrimônio cultural, estimulando a economia, o lazer e o turismo.





A ação reúne lojistas, empresários, prestadores de serviços, órgãos públicos e entidades privadas para atrair pessoas ao coração de Londrina. Além da organização, os lojistas vão colaborar oferecendo lixeiras, pontos de eletricidade e decorando os estabelecimentos.

Celebração





Vice-presidente da ACIL, Gerson Guariente destaca a importância da iniciativa: “É um dia para celebrar o empenho dos empresários em fazer com que a área central tenha uma nova vida, uma nova finalidade, e que sejam atendidos em suas necessidades. A gente tem visto esse trabalho cooperativo e associativo dos empresários que se envolvem com a administração pública e as entidades para reconstruir a identidade e resgatar a história da cidade. O comércio reviveu, está funcionando bem, a gente vê um número menor de espaços fechados”, ressalta Guariente, que também é coordenador do Núcleo Novo Centro.





Coordenador do Núcleo do Calçadão e comerciante na área central, Wilsonei Mattos destaca a importância da festividade: “Fazemos parte do Programa Empreender, onde nós, comerciantes, moradores e instituições, temos a oportunidade de expressar as nossas expectativas em relação à região onde atuamos. Assim, recebemos apoio para desenvolver projetos. Além de movimentar o comércio, o Dia do Calçadão quer trazer entretenimento e atrair a população para o nosso patrimônio histórico”.

Lançamento





O Dia do Calçadão 2025 foi lançado nesta terça-feira (15), no Sicoob Ouro Verde, durante cerimônia que atraiu representantes políticos, poder público, entidades da sociedade civil organizada, núcleos do Programa Empreender, empresários e lojistas.





Serviço:

Dia do Calçadão de Londrina - Atividades culturais, serviços públicos gratuitos, entretenimento e lazer. Dia 9 de agosto (sábado), das 9hs às 14hs, na Av. Paraná, entre as ruas Hugo Cabral e Mato Grosso. O evento será gratuito e aberto à população.

