Discussão por acidente termina em homicídio em Arapongas

Uma briga motivada por um acidente de trânsito terminou com a morte de um homem na noite de quarta-feira (19), em Arapongas. De acordo com testemunhas, a confusão teve início após um acidente envolvendo o carro dirigido por João, um GM/Astra, e um caminhão VW/8120, estacionado em frente à casa suposto atirador, na Rua Patativa Chorona, no bairro San Rafael.





Após o choque, os dois homens discutiram o motorista do Astra teria partido para cima do repsonsável pelo caminhão com uma faca, desferindo golpes. Em reação, o agredido sacou uma arma e efetuou os disparos. O homem baleado morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O atirador foi levado por um vizinho até a UPA do Jardim Aeroporto e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Honpar 2, sob escolta policial. A arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi encontrada na casa e recolhida pela Polícia Científica.





As advogadas de defesa de Claudinei estiveram no local e acompanharam os procedimentos. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio simples.