Dispositivo do HU de Londrina otimiza uso de sondas em crianças

O Laboratório de P&D e Fabricação Digital do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (Fab.i HU) desenvolveu um dispositivo que auxilia no uso de sondas de gastrostomia em pacientes pediátricos. Batizado de dispositivo de Rinck, o produto surge como solução para um problema crônico observado pelos profissionais de saúde, funciona como um limitador, impedindo que a sonda entre para dentro do estômago, reduzindo o risco de infecções e facilitando a higienização do local.

O dispositivo, já em uso no HU, tem demonstrado resultados eficazes, otimizando a qualidade do tratamento e reduzindo drasticamente internações decorrentes de infecções ou reposicionamento da sonda. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Gastrostomia



A proposta foi idealizada pela enfermeira Irene de Lazari, do Pronto-Socorro Pediátrico do HU, como resposta às complicações recorrentes observadas em crianças com gastrostomia por sonda Foley provocadas pelo deslocamento. Publicidade

A gastrostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura no estômago para a alimentação direta e administração de medicamentos, utilizada frequentemente em pacientes que têm dificuldades de deglutição ou que não conseguem se alimentar por via oral.

Para este procedimento, pode ser utilizada a sonda Foley, um dispositivo composto de um tubo flexível de duas vias, voltado principalmente para drenagem urinária, mas também pode ser aplicada em situações específicas, como em crianças que necessitam de gastrostomia. Publicidade

Junto ao Fab.i, a inovação foi desenvolvida pelo designer e bolsista técnico, José Vicentin. Com design simples, mas funcional, o dispositivo possui um sistema de trava que impede que a sonda migre para dentro do estômago.



Aprovação

Publicidade



A recepção tem sido muito positiva por parte dos pacientes, conforme conta a idealizadora do dispositivo: “A aprovação é de 100%, mas quando apresentamos o dispositivo pela primeira vez há uma curiosidade sobre sua funcionalidade e, após a explicação, ficam felizes pois vários problemas serão resolvidos, principalmente a entrada indevida no estômago e o deslocamento frequente ao HU para reposicionar a sonda".

Com alta eficiência e baixo custo, o dispositivo é produzido com tecnologia de impressão 3D e busca atender a alta demanda no sistema de saúde pública Publicidade Com alta eficiência e baixo custo, o dispositivo é produzido com tecnologia de impressão 3D e busca atender a alta demanda no sistema de saúde pública | Foto: Divulgação - HU



Acesso à inovação