Dnit muda tráfego na BR-376 para reparos em Nova Esperança, no Paraná; veja o desvio

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) alerta que, a partir desta segunda-feira (13), os motoristas devem ficar atentos ao desvio nas proximidades do km 139 da BR-376/PR, em Nova Esperança. O local estará devidamente sinalizado alertando para o estreitamento da pista.





A mudança no tráfego, que passa a operar em pista simples, é necessária para a execução de serviços de recuperação de uma erosão no acostamento da rodovia, no sentido Maringá- Paranavaí, provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região em dezembro.

A autarquia informa que ainda segue em operação o retorno necessário aos motoristas que precisam acessar Colorado. O DNIT orienta que sigam mais um quilômetro no sentido Paranavaí, ainda pela BR-376, e utilizem o retorno indicado. Dessa forma, será possível alcançar a alça de acesso do mesmo viaduto, conforme sinalizado pelas placas instaladas no local.