Dois homens são esfaqueados após confusão em frente a residência em Apucarana

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram feridos com golpes de faca na noite de sábado (14) no bairro Recanto Mundo Novo, em Apucarana. A briga teria começado após uma discussão entre um morador e sua esposa, que evoluiu para um confronto com outros dois indivíduos que estavam em frente à residência.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os dois homens feridos estariam ingerindo bebida alcoólica nas proximidades quando se envolveram em uma confusão com o morador da casa, de 20 anos. Os ferimentos foram causados por arma branca — ambos foram atingidos na região do rosto e do pescoço. Um deles chegou a cair no meio da rua, onde foi socorrido pela equipe do samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O autor relatou à PM que passou o dia ingerindo bebida alcoólica com a esposa e que, após uma discussão com ela, foi confrontado pelos dois homens, que teriam o ameaçado dizendo fazer parte de uma facção criminosa e arremessado pedras contra ele, atingindo-o na cabeça. Ele então se armou com uma faca de cozinha e golpeou os dois.





A esposa confirmou que houve apenas uma discussão verbal e negou qualquer agressão ou ameaça. Ela não quis representar contra o companheiro.





Após ser detido na área externa da residência, o autor foi preso em flagrante. A faca utilizada foi apreendida, e ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.