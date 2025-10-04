Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Curitiba e Foz do Iguaçu

Dois novos casos de intoxicação por metanol estão sob suspeita no Paraná

Redação Bonde com AEN-PR
04 out 2025 às 13:38

Compartilhar notícia

Foto: Reprodução/Sesa
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) notificou o Ministério da Saúde neste sábado (4) sobre mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado, após ingestão de bebida alcoólica. Agora o Paraná soma três casos em investigação.


Os novos pacientes são uma mulher de 31 anos residente de Foz do Iguaçu e um homem de 71 anos residente de Curitiba. Eles fizeram ingestão de bebida alcoólica destilada e apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, como dor atrás dos olhos e episódios convulsivos.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


Os dois pacientes estão internados em serviços de saúde das respectivas cidades e deverão realizar coleta de material que será analisado laboratorialmente para confirmação ou descarte da intoxicação. O quadro clínico da mulher é considerado leve, enquanto do homem é considerado grave.


O terceiro caso que já havia sido notificado nesta sexta-feira (3), de um paciente de 60 anos de Curitiba, segue aguardando o resultado do exame laboratorial. A Sesa, em conjunto com os municípios acompanha a evolução clínica dos casos.

Publicidade


Em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente um dos CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná) para orientação e conduta adequada.


Se houver ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente atendimento de urgência em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou hospitais, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.

CASOS NO BRASIL

Até o momento são 116 intoxicações suspeitas e 11 confirmadas, totalizando 127 casos em 12 estados do país. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

Publicidade


Atualizada às 13h30 de sábado (4).

Cadastre-se em nossa newsletter

(Com Agência Estadual de Notícias)

Intoxicação por metanol Metanol Paraná
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas