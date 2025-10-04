Dois novos casos de intoxicação por metanol estão sob suspeita no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) notificou o Ministério da Saúde neste sábado (4) sobre mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado, após ingestão de bebida alcoólica. Agora o Paraná soma três casos em investigação.





Os novos pacientes são uma mulher de 31 anos residente de Foz do Iguaçu e um homem de 71 anos residente de Curitiba. Eles fizeram ingestão de bebida alcoólica destilada e apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, como dor atrás dos olhos e episódios convulsivos.

Os dois pacientes estão internados em serviços de saúde das respectivas cidades e deverão realizar coleta de material que será analisado laboratorialmente para confirmação ou descarte da intoxicação. O quadro clínico da mulher é considerado leve, enquanto do homem é considerado grave.





O terceiro caso que já havia sido notificado nesta sexta-feira (3), de um paciente de 60 anos de Curitiba, segue aguardando o resultado do exame laboratorial. A Sesa, em conjunto com os municípios acompanha a evolução clínica dos casos.

Em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente um dos CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná) para orientação e conduta adequada.





Se houver ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente atendimento de urgência em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) ou hospitais, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.



CASOS NO BRASIL



Até o momento são 116 intoxicações suspeitas e 11 confirmadas, totalizando 127 casos em 12 estados do país. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

Atualizada às 13h30 de sábado (4).

(Com Agência Estadual de Notícias)