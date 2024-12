Dois são presos por pesca durante a piracema na Região Metropolitana de Londrina

Duas pessoas foram presas em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) na manhã desta terça-feira (3) por pesca ilegal e posse de animais silvestres. Durante a ação da Operação Piracema, a Polícia Ambiental apreendeu 82,5 kg de pescado nativo, incluindo espécies como barbado e mandi, capturados com petrechos proibidos e fora do período permitido para pesca.





Além disso, foram resgatados dois canários-da-terra, que são aves silvestres,mantidos em gaiolas sem anilhas, o que é irregular.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Ambiental para os procedimentos legais e os peixes e pássaros foram apreendidos. A operação visa coibir práticas ilegais que ameaçam a fauna e a flora da região.