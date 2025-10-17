Dono de loteamento clandestino em Ibiporã tem bens bloqueados pela Justiça

Um proprietário de terras de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) teve os seus bens bloqueados pela Justiça no valor de R$ 3,5 milhões, quantia que teria arrecadado com a venda ilegal de 62 porções de um loteamento clandestino na área rural. Segundo o MPPR (Ministério Público do Paraná), ele promove o parcelamento irregular do imóvel há pelo menos três anos, enganando os compradores dizendo que os lotes podem ser regularizados no futuro junto aos órgãos públicos.





Publicidade

Publicidade

A decisão liminar, expedida na sexta-feira (10), responde a medida judicial proposta pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca. Foi definida a interrupção de qualquer obra ou construção de edificações nas áreas comercializadas indevidamente. A Justiça também fixou o prazo de 15 dias para que o responsável apresente os contratos de compra e venda dos lotes sob investigação, e que, em até 30 dias, instale placas em local visível que informem sobre a proibição da venda de terrenos. Em caso de descumprimento, foi fixada a aplicação de multa diária no valor de R$ 5 mil, com limite de 30 dias.





Publicidade

O promotor de Justiça José Paulo Montesino informou que se o réu não acatar as ordens mesmo com a imposição das multas, uma possibilidade é demolir o que já foi construído, “especialmente se constatarmos que tem alguma construção em área de preservação permanente”.





'Não tem como regularizar'

Publicidade





De acordo com o promotor, o homem comprou todo o imóvel, fracionou e vendeu 62 lotes com área inferior ao módulo rural mínimo (20 mil m²). Anteriormente, o proprietário havia negado a entrega de todos os contratos firmados, nos quais constam uma cláusula dizendo “expressamente” que o loteamento é clandestino, informou o promotor.





Conforme Montesino, ele manipulou os compradores garantindo que eles poderiam, no futuro, ser contemplados com o REURB. O processo trata da regularização fundiária urbana, podendo garantir o título de propriedade a moradores que, ao longo do tempo, construíram moradias e se consolidaram.

Publicidade





Citando o modus operandi do réu e de outros investigados, o promotor disse que “compram o local, não pedem nada para o Município e aos órgãos ambientais, simplesmente loteiam, vendem e falam ‘fica tranquilo que depois vamos pedir uma REURB’”.





Complementou dizendo que “o negócio é tão descarado que a zona é rural, então, eles primeiro têm que tentar transformar a zona em urbana para depois tentar pedir a REURB. E está fora dos prazos, era até 2016 que essas regiões poderiam ser transformadas em REURB”.

Publicidade





'Foram ludribiadas'

Publicidade





É possível que o caso seja investigado como estelionato futuramente, a partir da averiguação de todos os compradores, visto que “guardaram dinheiro a vida inteira para comprar e caíram no golpe, foram ludibriadas”. Além da denúncia por loteamento irregular, o homem responde criminalmente por crime ambiental.

Publicidade





O promotor informou que muitas vítimas já procuraram a Justiça desesperadas e de mãos atadas, porque a regularização não é possível. O homem também é proprietário de um outro imóvel, com propagandas enganosas nas redes sociais garantindo que o terreno não é um loteamento, “tudo é formalizado por contrato” e “respeita os limites da lei”.





Sem autorização e infraestrutura





O loteamento é apresentado como um “complexo de condomínio” na internet. O prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, explicou que a situação é fiscalizada desde 2022 pelo Município, com diversas notificações emitidas do ano seguinte até 2025. Mesmo assim, o responsável manteve a comercialização ilegal.

“Quando não tivemos resultado positivo administrativamente, fizemos embargos, mas não houve nenhuma consideração. Colocavam a placa de embargado e duas, três horas depois estava destruída e jogada”, recordou Ferreira.





A cidade possui 35 loteamentos clandestinos, a maioria em áreas rurais, onde a fiscalização é mais difícil. O desmembramento das terras é feito sem autorização da Prefeitura e matrícula registrada em cartório. Muitas vezes, estão situadas em áreas de preservação ambiental, sem licença do IAT (Instituto Água e Terra) do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).





A irregularidade leva a falta de infraestrutura adequada, como pavimentação, rede de água potável, esgoto e energia elétrica. Além disso, os novos proprietários correm risco de perder o investimento, visto que imóveis sem registro não podem ser financiados, vendidos legalmente ou transferidos por herança.





Pastas municipais têm promovido ações de fiscalização à busca de loteamentos clandestinos, sendo que a Promotoria investiga cerca de 10 terrenos que seriam irregulares.





Como se proteger





Para garantir a segurança do comprador, a Prefeitura orientou que toda negociação de compra de terrenos na zona rural seja precedida de consultas aos órgãos competentes. É possível verificar a situação do imóvel junto à Secretaria de Serviços Públicos, Obras e Viação e à Divisão de Fiscalização via protocolo eletrônico da Prefeitura, confirmando a aprovação do loteamento conforme o Plano Diretor Municipal.





Além disso, recomenda-se solicitar certidão de matrícula atualizada no Cartório de Registro de Imóveis e consultar o IAT e IBAMA sobre licenciamento ambiental e possíveis restrições.





As recomendações valem no âmbito de negociações “muito vantajosas financeiramente”, pontuou Montesino. “A propaganda deles é essa: ‘você quer gastar 10x num terreno dentro de Ibiporã, ou gastar 2x em um lugar pacífico fora?’. Sempre procure a prefeitura, e se não estiver regular, o Ministério Público”, orientou.





A reportagem tentou contato com o proprietário do terreno, mas ele não foi localizado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

(Com Prefeitura de Ibiporã)