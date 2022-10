Donos do detergente Ypê injetam mais dinheiro na campanha de Bolsonaro

A família Beira, dona do grupo Ypê, fabricante de produtos de limpeza e higiene, doou mais R$ 500 mil para a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A família Beira, dona do grupo Ypê, fabricante de produtos de limpeza e higiene, doou mais R$ 500 mil para a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam mais uma injeção de R$ 250 mil por Jorge Eduardo Beira, vice-presidente de operações do grupo Ypê, no último dia 14.

Antonio Ricardo Beira, membro dos conselhos de sócios e administração do grupo, também colocou R$ 250 mil, conforme os registros do mesmo dia.



Jorge Eduardo Beira já havia repassado R$ 500 mil, registrados no dia 7. Com os recursos, o empresário faz parte da lista dos dez maiores doadores pessoa física na campanha bolsonarista.



A família Beira é umas das que mais contribuíram com a campanha de Bolsonaro neste 2° turno, totalizando R$ 1,5 milhão em doações.



Além deles, Waldir Beira Júnior, presidente, e Ana Maria Beira, integrante dos conselhos de sócios e administração, já haviam destinado R$ 250 mil cada um, também no dia 7.