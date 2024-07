Drama brasileiro vai inaugurar o Festival de Cinema de Gramado em agosto

O longa-metragem de Karim Aïnouz , um thriller erótico, teve sua estreia mundial em maio, na mostra competitiva do 77º Festival de Cannes.





Não houve premiação para o filme, mas foi bastante aplaudido na exibição de gala da mostra, seguido de polêmicas em razão de abordagem à base de forte conotação sexual. A revista de variedades estadunidense “Vanity Fair” definiu o filme como o “mais sexy de Cannes”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Motel Destino” tem interpretações centrais de Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha. Celebrando a escolha do filme para abrir Gramado, o diretor Aïnouz disse que “é uma grande alegria apresentar a realização em Gramado. Depois de tantos anos longe do Brasil, ainda mais tempo longe do Ceará, colocar esse filme no mundo é, para mim, uma felicidade imensa. Os últimos anos foram muito difíceis, nos quais sobrevivemos a uma pandemia e a um governo fascista. ‘Motel Destino’ é uma ode ao desejo como motor da vida”, comemorou ele.





Inteiramente filmado no Ceará, o título se refere ao nome de um local de beira de estrada no litoral cearense, lugar de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada de um jovem transforma em definitivo o cotidiano do motel. Em fuga, totalmente vulnerável, ele cruza seu caminho com o de uma mulher vítima das dinâmicas de um casamento abusivo.

Publicidade





Esta coprodução Brasil/França/ Alemanha tem roteiro de Aïnouz, Mauricio Zacharias e Wislan Esmeraldo. Ainda segundo o diretor, trata-se de “um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica. O lançamento do filme no circuito brasileiro está previsto para 22 de agosto. A exibição no festival gaúcho será única na mostra e fora de competição.





FORMATO DIFERENTE





A organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou que a edição deste ano passará por alterações para adequação à nova realidade do Rio Grande do Sul. Por conta disso, as mostras competitivas de curtas-metragens brasileiros e longas-metragens documentais serão exibidas exclusivamente pelo Canal Brasil.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: