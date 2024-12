Duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra e Lerroville terá novo trecho liberado nesta terça-feira

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná vai liberar nesta terça-feira (17), a partir das 16h, mais um trecho duplicado da PR-445, desta vez entre o km 18 e o km 24, entre Mauá da Serra e Lerroville, distrito de Londrina.





A medida visa melhorar o fluxo de tráfego na rodovia neste final de ano, sendo possível após finalização dos principais serviços no trecho. Atualmente a pista duplicada já está liberada do km 0 ao km 14, desde junho deste ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Técnicos do DER/PR vão acompanhar a mudança no tráfego, bem como o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária). Usuários devem seguir com cautela pela rodovia, obedecendo a sinalização e orientações das equipes no local.





A previsão é de liberar os trechos do km 14 ao km 17 e do km 24 ao km 26 ainda em janeiro, ficando assim com todo o segmento em obras livre para o tráfego de veículos. As condições climáticas das próximas semanas podem alterar esse cronograma.

Publicidade