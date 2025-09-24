Adapar anuncia concurso com 57 vagas e salários de até R$ 8,4 mil

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) anunciou nesta terça-feira (23) a abertura de um concurso público com 57 vagas. São 55 destinadas para atuação como fiscal de defesa agropecuária, com a função de engenheiro agrônomo e salário de R$ 8.463,20, e duas vagas para atuação como assistente de fiscalização da defesa agropecuária, com a função de técnico de laboratório e remuneração de R$ 4.919,24. O período de inscrições é de 29 de setembro até 29 de outubro.





As taxas variam de R$ 90 a R$ 130, de acordo com a vaga pretendida. Os candidatos podem solicitar a isenção entre 29 de setembro e 3 de outubro, conforme orientações do edital. A dispensa do pagamento é destinada a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a doadores de sangue e medula óssea, a doadoras de leite humano e a pessoas que prestaram serviço à justiça eleitoral.

O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes, destacou a importância das vagas ofertadas para fortalecer a defesa agropecuária do Paraná. “Esse novo edital não é apenas para suprir a defasagem, mas para garantir que a agência siga avançando, ampliando sua capacidade de atuação e assegurando a qualidade e a segurança da nossa produção agropecuária”, disse.





A seleção dos candidatos será por meio de uma prova objetiva, de 50 questões, realizada em 30 de novembro. O conteúdo abordará as seguintes matérias: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação específica e Conhecimentos Específicos. A aplicação das provas ocorrerá em Curitiba e mais cinco cidades do Interior – Cascavel, no Oeste, Guarapuava, no Centro-Sul, Londrina, no Norte, Maringá, no Noroeste, e Pato Branco, localizada no Sudoeste.

A divulgação do resultado final da classificação após recursos será no dia 6 de março de 2026. O local de lotação dos candidatos classificados para o cargo de fiscal de defesa agropecuária será decidido por eles após nomeação, mediante a escolha da vaga e respeitando a ordem de classificação.





Os selecionados poderão atuar em qualquer unidade administrativa do Interior ou de Curitiba, conforme as necessidades da Adapar. Os técnicos laboratoriais vão trabalhar no Departamento de Laboratório da agência, localizado na capital paranaense.

Serviço:





Edital - acesse neste link

Inscrições – 29 de setembro a 29 de outubro





Taxa: R$ 130 para fiscal de defesa agropecuária e R$ 90 para assistente de fiscalização da defesa agropecuária

Pedido de isenção: 29 de setembro a 3 de outubro





Aplicação da prova: 30 de novembro

Resultado final: 6 de março de 2026