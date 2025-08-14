Pesquisar

Aeroclube de Londrina será leiloado no dia 22 de agosto (sexta)

Redação Bonde com assessoria de imprensa
14 ago 2025 às 16:23

Foto: Divulgação
O Aeroclube de Londrina, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1700, vai a Leilão no dia 22 de agosto. O terreno, com mais de 9 mil m², possui área construída de mais de 4 mil m² com salas para escritórios, estacionamento, hangares, lavatórios, portões, grades e muros. Avaliado em quase R$ 15 milhões, o lance inicial será de 50% do valor de avaliação.


Além do Aeroclube, a Nakakogue Leilões irá leiloar outros 200 lotes, há opções de chácaras, apartamentos, casas, pontos comerciais e até carros. Entre as opções, há um imóvel residencial no edifício Mirante do Lago. Localizado na rua Pedro Candido Romero 85, o apartamento tem 76 m² de área útil e fica situado no 10º andar. O valor de mercado é de R$ 415 mil e o lance inicial é de R$ 210 mil.

No Jardim Colina Verde, há um terreno disponível para o leilão com 2 mil m² e casa em alvenaria com 148m² cujo lance inicial é de R$ 1.610.000,00. A avaliação do lote passa de R$ 3 milhões. 


No Condomínio Alphaville há uma residência localizada na rua dos Jaborandis, nº 241 com 600m² de área construída e terreno de quase 1 mil m² com lance inicial de R$ 2.555.000,00. A casa conta com dois pavimentos, piscina, 3 suítes, escritório, área de lazer, churrasqueira, jardins, garagens, área de serviços gerais, tudo em bom estado de uso e conservação.

Como participar


O Leilão vai ser realizado em formato híbrido, com possibilidade de participação presencial ou online em duas datas: 22/08 para quem pretende realizar o pagamento à vista e 29/08, para quem deseja pagar à vista ou parcelar. Na segunda opção, a entrada deve ser de 25% e o restante do saldo com parcelamento em até 30x. 


O certame presencial acontecerá no Hotel Thomasi, localizado na Av. Tiradentes, nº 1155, a partir das 9h30. Para participar no formato online é necessário realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro: www.nakakogueleiloes.com.br.

Serviço


Nakakogue Leilões

Quando: 22/08 e 29/08 

Início: 9h30

Onde: online no site da www.nakakogueleiloes.com.br, e presencial no Hotel Thomasi (Avenida Tiradentes, 1155).

Mais informações: www.nakakogueleiloes.com.br ou (41) 3092-6400 e (43) 99848-8000.

Economia Leilão Aeroclube Aeroclube Londrina online presencial
