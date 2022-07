Aeroporto de Londrina passa a oferecer reserva de estacionamento

Após parceria firmada em março deste ano entre CCR Aeroportos, maior operadora em número de aeroportos no país, e Estapar, maior rede de estacionamentos do Brasil, o Aeroporto de Londrina passa a oferecer aos clientes o serviço Estapar Reserva, em que o cliente reserva o estacionamento com antecedência.

Ao utilizar o serviço de reserva antecipada de vaga, os clientes têm desconto no valor da diária, saindo a partir de R$ 19,90 – preço exclusivo para reservas realizadas apenas pelo site www.estapar.com.br ou pelo aplicativo “Vaga Inteligente”, até 31 de outubro de 2022.





O “Estapar Reserva” é uma das facilidades que será oferecida aos usuários dos estacionamentos dos 11 aeroportos que fizeram parte do acordo firmado entre Estapar (ALPK3) e a CCR Aeroportos, do Grupo CCR (CCRO3). Por meio desta parceria, além da operação dos estacionamentos, estão previstas a modernização e qualificação dos serviços, com o objetivo de oferecer uma infraestrutura completa e conforto para os clientes.





Além disso, a Estapar e a CCR Aeroportos estão adortando o serviço de pagamento do estacionamento via aplicativo, pelo “Estapar Pay”, com a comodidade e segurança de não enfrentar filas e nem passar pelo caixa. Basta ler o QR code do tíquete de estacionamento e seguir as instruções para pagamento.

