Agência do Trabalhador começa semana com 2,6 mil vagas em Londrina

O Paraná começa a semana com 25.930 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador . As funções que mais concentram oportunidades são alimentador de linha de produção (7.349 vagas), abatedor (1.124), operador de caixa (929) e magarefe – cortador de carne (886). Londrina conta com 2.600 oportunidades, principalmente nos setores da indústria e do comércio.





Entre os destaques regionais, Cascavel aparece com 6.523 vagas, sendo 2.065 para alimentador de linha de produção e 761 para abatedor. Campo Mourão soma 3.001 postos, com destaque para 1.318 de alimentador de linha de produção e 411 de magarefe. Já Foz do Iguaçu oferece 2.555.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na Região Metropolitana de Curitiba há 4.544 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (664), auxiliar de logística (425), atendente de lojas e mercados (284) e operador de caixa (260). Somente a agência central de Curitiba soma 801 oportunidades, sendo para atendente de lojas e mercados (79), alimentador de linha de produção (60), faxineiro (55) e operador de caixa (47).





A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 67 vagas para profissionais qualificados em áreas específicas como saúde, engenharia, educação e administração. Entre as oportunidades estão nutricionista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, professor (química, português, matemática e geografia), técnico em segurança do trabalho, soldador, gerente de produção e supervisor de processos.

Publicidade

Além disso, estão abertas 10 vagas de estágio em Curitiba, para funções como analista de marketing, engenheiro civil, auxiliar contábil, assistente jurídico e preparador físico.





Na Região Metropolitana de Curitiba, o Master Job soma 10 oportunidades de nível superior e técnico, em áreas como logística, nutrição, engenharia de produção, farmácia, construção civil e gestão de processos. Há ainda 4 vagas de estágio, incluindo pedagogia, engenharia mecatrônica, tecnologia da informação e educação física.

Publicidade





“O Paraná reforça sua posição de liderança no Sul do País e demonstra a confiança do setor produtivo na nossa economia. Iniciamos a semana com quase 26 mil vagas abertas em todas as regiões, reforçando o compromisso do Governo do Estado em apoiar quem busca emprego e gerar oportunidades de crescimento”, afirma o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.





Confira as áreas com mais vagas disponíveis:

Publicidade





- Alimentador de linha de produção – 7.349 vagas

Publicidade

- Abatedor – 1.124 vagas

- Operador de caixa – 929 vagas

Publicidade

- Magarefe (cortador de carne) – 886 vagas

- Auxiliar de logística – 425 vagas

Publicidade

- Atendente de lojas e mercados – 284 vagas

- Faxineiro – 142 vagas

- Repositor de mercadorias – 416 vagas

- Vendedor de comércio varejista – 167 vagas





Caged





O setor de serviços foi o principal motor do mercado de trabalho paranaense no acumulado de 2025, com 55.516 vagas criadas entre janeiro e julho, mais da metade do total. Segundo os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Paraná chegou a 102.309 novos postos de trabalho com carteira assinada no período, garantindo a 3ª colocação nacional, atrás apenas de São Paulo (390.619) e Minas Gerais (152.005). Na região Sul, o Estado segue na liderança, à frente de Santa Catarina (82.993) e Rio Grande do Sul (76.040).





Além dos serviços, a indústria também teve participação relevante, com 23.807 novas vagas, seguida pelo comércio, que somou 12.100 postos, e pela construção civil, com 9.248 oportunidades. A agropecuária, mesmo com saldo menor em números absolutos (1.618 vagas), também contribuiu para a expansão do emprego formal no Estado.



Ainda de acordo com o levantamento do Caged, 82% dos municípios tiveram saldo positivo no número de empregados com carteira assinada no período de janeiro a julho. Ou seja, 327 das 399 cidades tiveram mais contratações do que demissões nos primeiros sete meses.







BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.