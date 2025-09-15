Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Agência do Trabalhador começa semana com 2,6 mil vagas em Londrina

Redação Bonde com AEN-PR
15 set 2025 às 10:07

Compartilhar notícia

Foto: Gilson Abreu/AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Paraná começa a semana com 25.930 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador . As funções que mais concentram oportunidades são alimentador de linha de produção (7.349 vagas), abatedor (1.124), operador de caixa (929) e magarefe – cortador de carne (886).  Londrina conta com 2.600 oportunidades, principalmente nos setores da indústria e do comércio.


Entre os destaques regionais, Cascavel aparece com 6.523 vagas, sendo 2.065 para alimentador de linha de produção e 761 para abatedor. Campo Mourão soma 3.001 postos, com destaque para 1.318 de alimentador de linha de produção e 411 de magarefe. Já Foz do Iguaçu oferece 2.555. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Na Região Metropolitana de Curitiba há 4.544 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (664), auxiliar de logística (425), atendente de lojas e mercados (284) e operador de caixa (260). Somente a agência central de Curitiba soma 801 oportunidades, sendo para atendente de lojas e mercados (79), alimentador de linha de produção (60), faxineiro (55) e operador de caixa (47).


A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 67 vagas para profissionais qualificados em áreas específicas como saúde, engenharia, educação e administração. Entre as oportunidades estão nutricionista, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, professor (química, português, matemática e geografia), técnico em segurança do trabalho, soldador, gerente de produção e supervisor de processos.

Publicidade

Além disso, estão abertas 10 vagas de estágio em Curitiba, para funções como analista de marketing, engenheiro civil, auxiliar contábil, assistente jurídico e preparador físico.


Na Região Metropolitana de Curitiba, o Master Job soma 10 oportunidades de nível superior e técnico, em áreas como logística, nutrição, engenharia de produção, farmácia, construção civil e gestão de processos. Há ainda 4 vagas de estágio, incluindo pedagogia, engenharia mecatrônica, tecnologia da informação e educação física.

Publicidade


“O Paraná reforça sua posição de liderança no Sul do País e demonstra a confiança do setor produtivo na nossa economia. Iniciamos a semana com quase 26 mil vagas abertas em todas as regiões, reforçando o compromisso do Governo do Estado em apoiar quem busca emprego e gerar oportunidades de crescimento”, afirma o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo. 


Confira as áreas com mais vagas disponíveis:

Publicidade


- Alimentador de linha de produção – 7.349 vagas

Publicidade

- Abatedor – 1.124 vagas

- Operador de caixa – 929 vagas

Publicidade

- Magarefe (cortador de carne) – 886 vagas

- Auxiliar de logística – 425 vagas

Publicidade

- Atendente de lojas e mercados – 284 vagas

- Faxineiro – 142 vagas

- Repositor de mercadorias – 416 vagas

- Vendedor de comércio varejista – 167 vagas


Caged


O setor de serviços foi o principal motor do mercado de trabalho paranaense no acumulado de 2025, com 55.516 vagas criadas entre janeiro e julho, mais da metade do total. Segundo os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Paraná chegou a 102.309 novos postos de trabalho com carteira assinada no período, garantindo a 3ª colocação nacional, atrás apenas de São Paulo (390.619) e Minas Gerais (152.005). Na região Sul, o Estado segue na liderança, à frente de Santa Catarina (82.993) e Rio Grande do Sul (76.040).


Além dos serviços, a indústria também teve participação relevante, com 23.807 novas vagas, seguida pelo comércio, que somou 12.100 postos, e pela construção civil, com 9.248 oportunidades. A agropecuária, mesmo com saldo menor em números absolutos (1.618 vagas), também contribuiu para a expansão do emprego formal no Estado.


Ainda de acordo com o levantamento do Caged, 82% dos municípios tiveram saldo positivo no número de empregados com carteira assinada no período de janeiro a julho. Ou seja, 327 das 399 cidades tiveram mais contratações do que demissões nos primeiros sete meses.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Economia emprego Busca de emprego Oportunidade de emprego Agência do Trabalhador
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas