Agências do Trabalhador abrem a semana com 21.470 vagas; Londrina tem quase 2,9 mil

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 21.470 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.593 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 863 vagas, magarefe, com 765, e faxineiro, com 591 oportunidades.





Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 567 vagas, servente de obras, com 159, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 100, e operador de caixa, com 94 oportunidades. No total, a Agência do Trabalhador oferece 2.894 postos de trabalho no município.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em Jacarezinho (Norte Pioneiro), são 1.216 vagas, com 1.042 para alimentador de linha de produção. Em Maringá (Noroeste), as 1.178 vagas estão divididas, principalmente, entre alimentador de linha de produção (400), magarefe (98), operador de caixa (37) e repositor de mercadorias (32).





A região de Cascavel conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis: são 4.510. São 1.328 vagas para auxiliar de linha de produção, 293 para abatedor, 275 para magarefe e 241 para operador de caixa.

Publicidade





A Grande Curitiba aparece em seguida em quantidade de oferta: 3.914, sendo 440 oportunidades para alimentador de linha de produção, 269 para faxineiro, 224 para operador de caixa e 180 para auxiliar nos serviços de alimentação.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 41 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), com 5 vagas; eletricista (curso técnico em elétrica), com 4 vagas; auxiliar de contabilidade (cursando técnico superior em contabilidade), com 2 vagas; e técnico em eletromecânica (curso técnico em mecânica industrial, eletrotécnico, eletrônica ou áreas afins), com 2 vagas.





Nas demais regionais do Interior, também são destaques Campo Mourão (2.229), Pato Branco (1.581) e Foz do Iguaçu (1.471).





Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 979 oportunidades, magarefe, com 248, abatedor, com 83, e vendedor de comércio varejista, com 39. Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (563), magarefe (103), operador de caixa (79) e vendedor de comércio varejista (​​60). Na região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 490 vagas para alimentador de linha de produção, 104 para repositor de mercadorias, 93 para operador de caixa e 65 para abatedor.