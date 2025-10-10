Agroindústria do MST em Londrina terá capacidade para beneficiar 40 toneladas de feijão por dia

O Assentamento Eli Vive, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Londrina, inaugura no dia 16 de outubro o Complexo Agroindustrial de Grãos Agroecológico, com capacidade para beneficiar até 40 toneladas de feijão por dia. A data foi escolhida para coincidir com o Dia Mundial da Alimentação e da Soberania Alimentar.





A obra é resultado do trabalho da Copacon )Cooperativa Agroindustrial de Produção e Comercialização Conquista), fundada em 2015 e sediada no assentamento. Com a nova estrutura, a cooperativa passa a integrar o grupo de unidades do Paraná com capacidade de processamento de feijão em escala industrial.

A nova agroindústria foi estruturada para atender à demanda de produtores do assentamento e da região. O espaço possui equipamentos de seleção, limpeza e empacotamento do feijão, permitindo o beneficiamento de diferentes tipos de grãos, como o preto e o carioca.





Com a operação, a Copacon amplia sua linha de trabalho, que já inclui uma agroindústria de milho não transgênico, responsável pelo beneficiamento de fubá, biju e canjiquinha. O feijão é tradicionalmente cultivado na região entre uma safra e outra de milho, e agora poderá ser processado dentro do próprio assentamento.

O diretor-presidente da cooperativa, Fábio Herdt, afirma que a unidade foi planejada para atender produtores de diferentes portes.





“São equipamentos com tecnologia de ponta, capazes de identificar e separar o grão de feijão preto do carioca e fazer o processamento do grão com a maior qualidade possível. Vamos poder comercializar o produto a preço justo, valorizando o trabalho dos agricultores”, afirma.

