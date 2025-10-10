Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Inauguração

Agroindústria do MST em Londrina terá capacidade para beneficiar 40 toneladas de feijão por dia

Redação Bonde com assessoria de imprensa
10 out 2025 às 14:47

Compartilhar notícia

Walmir Fernandes/MST/Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Assentamento Eli Vive, do MST  (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Londrina, inaugura no dia 16 de outubro o Complexo Agroindustrial de Grãos Agroecológico, com capacidade para beneficiar até 40 toneladas de feijão por dia. A data foi escolhida para coincidir com o Dia Mundial da Alimentação e da Soberania Alimentar.


A obra é resultado do trabalho da Copacon )Cooperativa Agroindustrial de Produção e Comercialização Conquista), fundada em 2015 e sediada no assentamento. Com a nova estrutura, a cooperativa passa a integrar o grupo de unidades do Paraná com capacidade de processamento de feijão em escala industrial.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


A nova agroindústria foi estruturada para atender à demanda de produtores do assentamento e da região. O espaço possui equipamentos de seleção, limpeza e empacotamento do feijão, permitindo o beneficiamento de diferentes tipos de grãos, como o preto e o carioca.


Com a operação, a Copacon amplia sua linha de trabalho, que já inclui uma agroindústria de milho não transgênico, responsável pelo beneficiamento de fubá, biju e canjiquinha. O feijão é tradicionalmente cultivado na região entre uma safra e outra de milho, e agora poderá ser processado dentro do próprio assentamento.

Publicidade


O diretor-presidente da cooperativa, Fábio Herdt, afirma que a unidade foi planejada para atender produtores de diferentes portes.


“São equipamentos com tecnologia de ponta, capazes de identificar e separar o grão de feijão preto do carioca e fazer o processamento do grão com a maior qualidade possível. Vamos poder comercializar o produto a preço justo, valorizando o trabalho dos agricultores”, afirma.

Publicidade


Reprodução/MST


Alcance regional


A nova unidade deve gerar cerca de 30 postos de trabalho diretos e oferecer o serviço de beneficiamento também a agricultores familiares de Londrina e municípios vizinhos.

Publicidade


A Copacon conta atualmente com 500 associados e entrega, por ano, duas mil toneladas de alimentos a escolas do Paraná por meio dos programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).


Evento e formação

Publicidade


A cerimônia de inauguração está marcada para as 7h, com café da manhã coletivo, seguido pela conferência de abertura e o ato oficial. A expectativa é de aproximadamente três mil participantes, entre assentados, representantes do governo federal, autoridades locais e apoiadores.


O evento contará com a presença de ministros, autoridades políticas e do economista João Pedro Stédile, da coordenação nacional do MST, que ministrará a conferência “Cooperação e a Agroecologia na Produção e Agroindustrialização de Alimentos na Reforma Agrária”.

Publicidade


Após o ato, haverá visita técnica à nova estrutura e almoço comunitário de encerramento.


Cooperativismo da reforma agrária no Paraná


O sistema de cooperativas ligadas à reforma agrária no Paraná reúne 25 cooperativas, 62 agroindústrias e cerca de 100 associações. Essas unidades movimentam R$ 150 milhões por ano, geram cerca de 300 empregos diretos e envolvem 5,4 mil famílias cooperadas, além de 30 mil famílias atendidas entre assentados, agricultores familiares e comunidades tradicionais.

Cadastre-se em nossa newsletter


Entre as principais linhas de produção estão leite, milho, arroz, feijão, hortifrúti, ovos caipiras, mel, derivados de cana, polpas e sucos de frutas, panificados e erva-mate, além de cozinhas comunitárias.

Agronegócio agricultura familiar londrina mst Movimento dos trabalhadores sem terra agroindústria feijão plantações de feijão Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas