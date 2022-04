Após 2 anos, Expoingá é retomada com expectativa de bons negócios

FConsiderada um dos principais eventos do gênero no País, a Expoingá volta a ser realizada após dois anos, com a proposta de mostrar um agro cada vez mais conectado com as novas tecnologias do mundo digital. Com a participação de aproximadamente mil expositores da indústria, comércio, serviços, gastronomia, entretenimento e lazer, a diversidade da feira mais uma vez está garantida, trazendo para o público algumas novidades.

Na pecuária, raças novas serão difundidas, dando oportunidade a criadores de trocar experiências e conhecer o que há de melhor na mais alta genética no país. Além da exposição de bovinos, equinos, ovinos e caprinos, diversos julgamentos e leilões serão realizados.

O entretenimento, por sua vez, estará garantido com oito noites de shows com artistas do circuito nacional, rodeio, baladas, o palco cultural (onde dezenas de artistas regionais vão se apresentar), além de parque de diversão, exposição de pequenos animais, entre outras atrações.





Um dos destaques é o Agromuseu (Museu Agrícola e Pecuário), um projeto da Sociedade Rural de Maringá lançado na Expoingá 2019 e que se tornará permanente no Parque de Exposições.





Trata-se de um museu a céu aberto, inspirado em museus similares existentes no mundo, especialmente no Canadá, reunindo exposições de arte, ciência, história, antropologia, plantas e animais vivos, considerado o único em estilo e tamanho na América Latina.

Ao todo, serão 11 dias de programação da Expoingá, envolvendo cerca de 10 mil trabalhadores, entre empregos diretos e indiretos gerados na realização da feira, que será realizada de 5 a 15 de maio.





Para a edição de número 48, sendo a 25ª internacional, a diretoria da SRM (Sociedade Rural de Maringá), organizadora do evento, é de uma grande movimentação no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. A organização não divulgou expectativa de público.





A presidente da SRM, Maria Iraclézia de Araújo, considera que o agronegócio brasileiro vive hoje um momento sem precedentes, batendo recordes de produtividade graças ao uso das avançadas tecnologias disponibilizadas no mercado.





“Conectado com a inovação, o campo contempla hoje um manejo responsável dos recursos econômicos, ambientais e sociais. É objetivo da Expoingá mostrar às pessoas o quanto esse segmento se transformou nas últimas décadas no Brasil”, destaca.





Ela ainda acrescenta a importância da feira no fomento ao agronegócio, uma vez que difunde novos conhecimentos, promove integração entre os setores e estimula a inovação.