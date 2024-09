Após ampliação, pista do aeroporto de londrina será inaugurada nas próximas semanas

A reforma e ampliação do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, já está na fase final e deve ser entregue no mês de novembro. Com mais de 90% das obras concluídas, a sala de embarque já foi inaugurada em setembro e a expectativa é de concluir o pátio das aeronaves e a pista de pousos e decolagens em outubro.







Na semana passada, membros do Grupo de Trabalho do Aeroporto de Londrina e do poder público fizeram uma visita técnica para conferir o andamento das obras. Secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves explica que foi possível constatar que o trabalho está caminhando de forma rápida, com segurança e qualidade. Segundo ele, a prefeitura vem contribuindo de maneira a agilizar os procedimentos administrativos para licenciamento das obras. De acordo com o secretário, o cronograma do contrato existente entre a concessionária CCR e a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) está sendo cumprido.

Esteves destaca que os usuários do aeroporto já estão sentindo o resultado das obras, principalmente em relação à área de embarque e desembarque, que ficaram mais confortáveis e amplas. “Agora no desembarque existe uma esteira de bagagens maior e podendo ser instalada a qualquer momento uma segunda esteira”, explica.





Ele pontua que também houve uma grande ampliação no espaço destinado às lojas e serviços no aeroporto. “Pode se tornar um excelente local de convivência e utilização pelos londrinenses, mesmo que não estejam pegando um voo”, ressalta.

O secretário afirma que o aeroporto de Londrina é de extrema importância para Londrina e para as regiões norte e sudoeste do Paraná. “É nossa ligação rápida com o Brasil e o mundo. Tem uma localização excelente e há décadas é um orgulho para todos nós”, garante, complementando que o município tem dado atenção especial para a obra. “Nós nos manteremos sempre atentos para que todas estas melhorias se realizem com ótima qualidade e dentro dos prazos programados.





