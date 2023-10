Preço da carne pode fechar 2023 com maior queda desde início do Plano Real

Os preços das carnes no Brasil podem fechar o ano de 2023 com queda acumulada de mais de 10% no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), segundo economistas ouvidos pela reportagem.





Uma redução anual desse tamanho é incomum na série histórica do índice, mas não compensaria totalmente a disparada da inflação que encareceu o churrasco no país nos últimos anos.

Até setembro de 2023, as carnes registraram deflação (queda) de 11,06% no acumulado de 12 meses do IPCA, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





Pelas projeções do banco Santander Brasil, a redução deve alcançar 11,35% no ano até dezembro. Já a LCA Consultores prevê deflação de 10,75% para o mesmo período.

Apesar da diferença dos números, as duas estimativas sinalizam que as carnes tendem a fechar 2023 com a maior queda no acumulado até dezembro desde o início do Plano Real. O real entrou em circulação em julho de 1994 como parte de um esforço para combater a hiperinflação no Brasil.





De lá para cá, a maior deflação das carnes no acumulado de um ano cheio ocorreu em 1995. À época, a baixa foi de 10,25%, menor do que as reduções esperadas por Santander Brasil e LCA em 2023.

Adriano Valladão, economista do Santander Brasil, associa a queda da carne neste ano a um cenário de ampliação da oferta no mercado interno.





"O ciclo pecuário foi bem positivo e se refletiu em uma oferta de carne colossal. Fez despencar o preço do boi gordo, o preço no atacado, e teve repasse para o varejo."

De acordo com o IBGE, o abate de bovinos no país chegou a 8,36 milhões de cabeças no segundo trimestre. A alta foi de 12,6% ante o mesmo período de 2022 e de 13,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023.





"Também teve baixa nos preços de insumos usados na produção. A ração caiu muito. Isso ajudou, mas a explicação primária é a oferta", afirma Valladão.

