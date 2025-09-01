Após vazio sanitário, plantio da soja está liberado na região de Londrina

O período de semeadura da soja começou nesta segunda-feira (1º) na região de Londrina e em toda a Região 2 do Paraná, que engloba municípios do Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste do estado. Produtores têm até 31 de dezembro para concluir a plantação.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A data marca o encerramento do vazio sanitário, que vigorou de 2 de junho a 31 de agosto, período em que ficou proibida a manutenção de plantas vivas no campo para o controle da ferrugem asiática.





Publicidade

O vazio sanitário foi escalonado em três etapas no Estado, de acordo com os diferentes microclimas do território paranaense. A definição foi feita pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para estabelecer os períodos mais adequados de semeadura e reduzir os riscos de disseminação do fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática.



A doença é considerada a mais severa da cultura da soja e pode provocar perdas de até 90% da produtividade quando não controlada. No Paraná, a fiscalização do cumprimento das datas e da janela de plantio é feita pela Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), autarquia vinculada à Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento).





Publicidade

Conforme a primeira estimativa da safra 2025/2026 da soja no Paraná, divulgada na última quinta-feira (28) pelo Deral (Departamento de Economia Rural), houve um aumento de área e de produção. A previsão inicial é de 5,79 milhões de hectares plantados, 0,6% a mais que os 5,75 milhões de hectares do ciclo anterior.





Publicidade

Conforme análise preliminar referente a 2024 divulgada pelo Deral, o VBP (Valor Bruto de Produção) da soja no Paraná somou R$ 36,9 bilhões.



REGIÕES E DATAS PARA SEMEADURA DA SOJA NO PARANÁ:





Publicidade

Região 1 – Plantio autorizado de 20 de setembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026. O vazio sanitário ocorre de 21 de junho a 19 de setembro. Abrange os municípios do Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral do Paraná.





Publicidade

Região 2 – Plantio permitido de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2025. O vazio sanitário vigorou de 2 de junho a 31 de agosto. A região inclui municípios do Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste do Estado.





Região 3 – Plantio autorizado de 11 de setembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026. O vazio sanitário vai de 12 de junho a 10 de setembro. A região compreende os municípios do Sudoeste paranaense.







Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.