Aposta do Paraná leva a Mega da Virada com jogo mais barato, de R$ 5

A capital paranaense e Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, também tiveram dois bolões oficiais premiados, o primeiro com 28 cotas e o segundo, com 50 cotas.

A Mega da Virada sorteada no último dia de 2024 pagará um prêmio total de R$ 635.486.165,38, o maior da história, já com correção da inflação na comparação com os sorteios anteriores.

A aposta mais cara entre as oito ganhadoras foi a do bolão realizado em Pinhais, com 16 números preenchidos e que custou R$ 40.040. A probabilidade de acerto nesse acasos é de 1 em 6.252. Cada uma das 50 cotas do bolão vai levar R$ 1.588.715,41.





Nunca na história da Mega da Virada, que começou a ser sorteada no atual modelo em 2009, houve apenas um ganhador.

O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).





Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção) e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil.





O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.259,20 pode sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa.





Se você não foi um dos sortudos, sua próxima chance será no sábado (4), quando será sorteado o concurso 2811 da Mega-Sena tradicional, com premiação principal estimada em R$ 3,5 milhões.