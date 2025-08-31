Apostador de Cambé ganha mais de R$ 54 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta simples realizada em uma lotérica de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena deste sábado (30) e tem direito a um prêmio de R$54.694,54.





De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, outras duas apostas do Paraná também registraram cinco acertos. Em Francisco Beltrão (Sudoeste), a aposta também é simples. Já um bolão realizado na cidade de Planalto (Oeste) levará um prêmio maior - R$109.389,08.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2 de setembro). Os números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.





Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.